राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार

बिहार के बेगूसराय सीट से कांग्रेस पार्टी को मायूसी हाथ लगी है. यह वही सीट है, जहां राहुल गांधी ने एक तलाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ी थी, इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. इस तरह के अनोखे चुनाव प्रचार ने सभी को आकर्षित तो किया था, लेकिन उनका ये प्रचार कोई खास कमाल नहीं कर पाया. यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार अमिता भूषण करीब 31 हजार वोटों से हारी है. उन्हें बीजेपी के कुंदन कुमार ने हराया.

क्यों खास है बेगूसराय की सीट?

बिहार की बेगूसराय सीट जितना राजनीतिक महत्व रखती है, उससे ज्यादा ये औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का इलाका माना जाता है. ये एक जिला मुख्यालय के अलावा विधानसभा सीट भी है. उद्योग के मामले में यहां बरौनी में थर्मल पावर प्लांट और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं.

बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले?

यहां बीजेपी ने कुंदन कुमार को खड़ा किया था. कांग्रेस की तरफ से अमिता भूषण चुनाव लड़ रहीं थी. कुंदन कुमार ने 119000 वोट पाए थे. वहीं कांग्रेस की अमिता को 88 हजार वोट मिले. कभी कम्युनिस्टों का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट का गहरा राजनीतिक इतिहास भी है.

यहां से कौन पार्टी कितनी बार जीती

बेगूसराय विधानसभा सीट पर अबतक 8 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, तीन बार सीपीआई और एक बार निर्दलीय विधायक चुनाव जीत चुके हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट

बिहार की 243 सीटों पर हुए मतदान का रिजल्ट सामने आ गया है. इसमें NDA को 202 सीटें मिली हैं. इनमें JDU को 85 सीटें, बीजेपी को 89, LJPR को 19, HAM को 05 और आरएलएम को 04 सीटें मिलीं हैं. वहीं महागठबंधन को कुल 35 सीट मिली हैं. इनमें RJD को 25 सीटें, INC को 06 सीटें, VIP को 0 सीटें, लेफ्ट को 03 सीटें और IIP को 1 सीट मिली है. वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें आई है. इनमें AIMIM को 5 और बीएसपी को 1 सीट मिली है.