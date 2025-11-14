बिहार में एनडीए की ऐतिहासित जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय छठी मैया के साथ अपना संबोधन शुरू किया. पीएम मोदी ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि अब राज्य में विकास और तेजी से होगा. दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचते ही पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा घुमाते हुए मजबूत संदेश दिया. इस दौरान उन्होंने MY समीकरण, बिहार में जंगलराज, एसआईआर समते कई मुद्दों पर अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा.

छठी मैया- विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने छठी मैया का अपमान किया है. पीएम मोदी ने इशारों-इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को बिहार की संस्कृति और परंपरा की कोई समझ नहीं है. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी छठी मैया ड्रामा बता दिया और इन लोगों की हेकड़ी तो देखिए इन्होंने माफी तक नहीं मांगी. बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी. बिहार का गौरव और सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है. शकों तक देश पर राज करने वालों ने हमेशा बिहार की झूठी छवि गढ़ी."

MY फॉर्मूला- पीएम मोदी ने कहा, "महागठबंधन ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था. आज की जीत ने सकारात्मक MY फॉर्मूला महिला और यूथ बनाया. जनता ने जंगलराज वालों के सांप्रदायिक MY फॉर्मूला का अंत कर दिया. आज बिहार, देश के उन राज्यों में है, जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इनमें हर धर्म और हर जाति के युवा शामिल हैं. मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं."

कट्टा सरकार- पीएम मोदी ने कहा, "जब मैं जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजोडी कोई आपत्ति नहीं जताती थी. हालांकि, इससे कांग्रेस बेचैन हो जाती थी. आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कट्टा सरकार बिहार में कभी नहीं लौटेगी. ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास... बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया. हम NDA के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं."

बिहार SIR- पीएम मोदी ने कहा, "बिहार के चुनाव ने एक और बात सिद्ध की है. अब देश का मतदाता, खासतौर पर हमारा युवा मतदाता, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है. बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है. अब हर दल का दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी-अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़ें और शत प्रतिशत योगदान दें, ताकि बाकी जगहों पर भी मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्धिकरण हो सके."

विकास- पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दोहराया कि बिहार में विकास के काम और तेजी से किए जाएंगे. उन्होंने कहा, "बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले पांच सालों में बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा. बिहार में नए उद्योग लगेंगे. नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए काम किया जाएगा. बिहार में निवेश आएगा, जो ढेरों नौकरियां लेकर आएगा. राज्य में पर्यटन का विस्तार होगा, जिससे बिहार का या सामर्थ्य दिखाई देगा, बिहार में हमारे तीर्थों, आस्था के स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा."

MMC बन गई कांग्रेस- एनडीए की प्रचंड की जीत के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस का नया नाम रख दिया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉज़िटिव विजन नहीं है. सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है. कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है इसलिए कांग्रेस के भीतर भी अब एक नया धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है. कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते पर पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसके प्रति घोर निराशा और घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है. मुझे आशंका है- हो सकता है, आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो."

कांग्रेस परजीवी- पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है, जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है. कांग्रेस का राजनीतिक दृष्टिकोण नकारात्मकता पर आधारित है. यह आपत्तिजनक नारे लगाने, संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, प्रमुख संस्थाओं पर हमला करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर संदेह जताने, चुनाव आयोग को बदनाम करने और जाति व धर्म के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. कांग्रेस में राष्ट्र के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण का अभाव है."

लाल झंडे का आतंक- पीएम मोदी ने कहा, "नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है. बिहार ने ये सुनिश्चित किया है कि बिहार की महान जमीन पर फिर कभी जंगलराज की वापसी नहीं होने वाली है. आज की ये जीत बिहार के उन बहनों, बेटियों की है, जिन्होंने आरजेडी के राज में जंगलराज का आतंक झेला है. ये जीत बिहार के उस नौजवान की है, जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया. आज के ये परिणाम, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ, विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है."

आरजेडी को सांप सूंघा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसा कि मैंने बिहार चुनाव के दौरान कहा था, दोनों दलों के बीच का टकराव जल्द ही सामने आ जाएगा. बिहार वो धरती है, जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है. आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है. बिहार ने फिर दिखाया है कि झूठ हारता है और जनविश्वास जीतता है. बिहार ने डंके की चोट पर ​कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी."

बिहार से बंगाल तक पहुंचती हैं गंगा जी- दिल्ली से पीएम मोदी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा को लेकर भी बड़ें संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा, "गंगा जी बिहार से होकर ही बंगाल तक पहुंचती हैं. बिहार की जीत ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है. मैं पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सहयोग से बीजेपी राज्य में भी जंगल राज का अंत करेगी."