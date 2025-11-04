हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रही BJP, मोदी-शाह के इशारों पर कर रहे काम,' राहुल गांधी का बड़ा आरोप

'नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रही BJP, मोदी-शाह के इशारों पर कर रहे काम,' राहुल गांधी का बड़ा आरोप

बिहार चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए 'वोट चोरी' का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि अब इस प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार कभी नहीं बनने वाली है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 04 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (04 नवंबर, 2025) को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पकड़ रखा है और अब इस प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार कभी नहीं बनने वाली है.

उन्होंने औरंगाबाद और कुटुंबा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह रिमोट के जरिये टेलीविजन चैनल बदले जाते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ‘नीतीश कुमार का चैनल’ बदलते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री वही करते हैं, जो भाजपा के ये दोनों शीर्ष नेता चाहते हैं.

पीएम मोदी और शाह के इशारे पर चल रहे नीतीश कुमार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ‘वोट चोरी’ की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बगैर वो जीत नहीं सकते. राहुल गांधी ने लोगों का आह्वान किया कि वह ‘वोट चोरी’ को रोकने के लिए मुस्तैद रहें. कांग्रेस नेता ने एक बार फिर यह दावा किया कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं.

उनका कहना था, ‘बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है, लेकिन नीतीश जी का कोई लेना-देना नहीं है. जैसे रिमोट से टीवी का चैनल बदला जाता है, वैसे ही मोदी जी और अमित शाह, नीतीश जी का चैनल बदलते हैं. वह जो चाहते हैं, नीतीश जी वही करते हैं.’

बिहार में पलायन की समस्या पर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दावा किया, ‘भाजपा ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबाकर पकड़ रखा है. बिहार में नीतीश जी की सरकार कभी नहीं बनने वाली है. खत्म हो गया काम.’ कांग्रेस नेता ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी ऐसा समय था जब चीन, जापान और अन्य देशों के छात्र पढ़ाई के लिए बिहार आया करते थे, लेकिन आज बिहार के युवाओं को रोजगार के बजाय पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.’

उन्होंने घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा में विश्व स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘मोदी जी कहते हैं कि युवा रील्स बनाकर पैसा कमा रहे हैं. कौन कमा रहा है?

बिहार के स्वास्थ्य ढांचे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को व्यस्त रखना चाहते हैं, ताकि वे सवाल न पूछ सकें. उन्होंने कहा कि मोदी जी युवाओं को उसी तरह एक नए ‘नशे’ में लगा रहे हैं, जैसे शराब या ड्रग्स का नशा होता है. कांग्रेस नेता ने बिहार के स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार से जो लोग इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाते हैं, वे कहते हैं कि अगर बिहार के अस्पतालों में भर्ती हुए तो जान चली जाएगी.

सेना में भर्ती से संबंधित ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया, ‘इस योजना में न तो युवाओं को पेंशन मिलेगी और न ही शहीद होने पर मुआवजा या अनुग्रह राशि.’ उन्होंने कहा कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक होते हैं और अमीर छात्रों को उसका लाभ मिलता है, जबकि गरीब छात्र मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं.

राहुल गांधी का पीएम मोदी और शाह पर ‘वोट चोरी’ का आरोप

प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए राहुल ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी छठ पूजा के समय यमुना में स्नान करने वाले थे. उनके नहाने के लिए साफ पानी का पाइप लगाया गया, विशेष तालाब बनाया गया. यह तय किया गया था कि मोदी यमुना में नहाते और फिर बिहार के लिए ड्रामा करते, लेकिन जब मीडिया में साफ पानी का पाइप दिख गया तो नरेंद्र मोदी ने यमुना में नहाने से मना कर दिया.’

उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो यह अति पिछड़ों, सामाजिक रूप से वंचितों और दलितों की सरकार होगी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मालूम है कि वे बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वोट चुराया जाए, लेकिन बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी.

'कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए PM की योजनाएं'

उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए जनता को एकजुट रहना होगा. राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की बीमा योजनाएं आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत जोड़ो का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं.

ये भी पढ़ें:- SIR को लेकर INDIA ब्लॉक के तेवर सख्त, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

Published at : 04 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
BJP PM Modi RAHUL GANDHI CONGRESS AMIT SHAH BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
ट्रेंडिंग
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
हरियाणा
फरीदाबाद में युवती पर दिन दहाड़े चलाई गोली, वीडियो वायरल, अब आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
फरीदाबाद में युवती पर दिन दहाड़े चलाई गोली, वीडियो वायरल, अब आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
हेल्थ
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget