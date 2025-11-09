हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बिहार में डिफेंस पार्क और छोटे उद्योगों से मिलेगा रोजगार', कैमूर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

‘बिहार में डिफेंस पार्क और छोटे उद्योगों से मिलेगा रोजगार’, कैमूर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार में छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के लिए पार्क बनाए जाएंगे, जहां 100 से अधिक उद्योगों के माध्यम से युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार मिलेगा.

By : दिलीप कुमार | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Nov 2025 07:35 PM (IST)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन रविवार (9 नवंबर, 2025) को कैमूर जिले के दुर्गा पड़ाव मोहनिया पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी संगीता कुमारी के लिए जनता से समर्थन मांगा. राजनाथ सिंह ने संगीता कुमारी को फायर महिला करार देते हुए कहा कि जहां-जहां उनकी अंतिम सभाएं हुईं, वहां विजय मिली है.

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘आज भारत का अंतरराष्ट्रीय परिवेश बदल चुका है. पहले जब भारत कुछ कहता था तो गंभीरता से नहीं सुना जाता था, अब दुनिया हमारी बात सुनती है और भारत की हैसियत बढ़ी है.’ उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘कांग्रेस जैसे कुछ लोगों के बयान देश की उन्नति में बाधक हैं और केवल जाति-धर्म के आधार पर राजनीति करके देश नहीं बनता. एनडीए की राजनीति इंसाफ और इंसानियत पर आधारित रही है, न कि सिर्फ साठगांठ पर.’

युवाओं को कौशल देकर स्वरोजगार के अवसर बनाने पर फोकस- राजनाथ

भ्रष्टाचार पर अपना संबोधन देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, ‘केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार को हटाया नहीं जा सकता है. व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है.’ उन्होंने केंद्रीय नीतियों के जरिए लाभ सीधे लोगों के खातों में पहुंचाने का उदाहरण दिया और विपक्षी वादों पर गणित का हवाला देते हुए कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देना व्यावहारिक नहीं है; बेहतर है कि युवाओं को कौशल देकर स्वरोजगार के अवसर बने.

बिहार में बनेंगे छोटे और सूक्ष्म उद्योंगो के लिए पार्क- राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि बिहार में छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के लिए पार्क बनाए जाएंगे, जहां 100 से अधिक उद्योगों के माध्यम से युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार मिलेगा. इसके साथ बिहार में एक रक्षा (डिफेंस) पार्क भी बनेगा, जिसमें बम-गोले जैसे सामग्रियां बनेंगी और वे बिहार के श्रमिकों के हाथों बनेंगी. इस तरह स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.’

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

उन्होंने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर राष्ट्रीय सुरक्षा उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा कि आपकी चुनी हुई सरकार के साथ देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के आरोपों पर उन्होंने चुनावी प्रक्रिया व न्यायालय का सहारा लेने का सुझाव दिया. इस दौरान उन्होंने सभा में राजद पर भी तीखा हमला हुआ और कुछ मौकों पर बच्चों के माध्यम से करवाई गई प्रचार-भाषण पर विरोध जताया. अंत में राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि वह झूठ बोलकर समर्थन नहीं मांगेंगे.

Published at : 09 Nov 2025 07:35 PM (IST)
Tags :
Kaimur BIHAR BIHAR ELECTION RAJNATH SINGH BIHAR Assembly Elections 2025
