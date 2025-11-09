Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार के औरंगाबाद जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को गोह के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर RJD और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महागठबंधन के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, वे जेल की हवा खा चुके हैं. कई आज भी जमानत पर हैं, लेकिन इसके बावजूद सीने पर शर्ट का बटन खोलकर जनता से वोट की अपील करते हैं.’ उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन का मानना है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दो.

हमने जो कहा, उसे पूरा भी किया- राजनाथ

राजनाथ सिंह ने कहा, ’आज विडंबना है कि राजनीति अपना अर्थ और भाव खो चुकी है. क्या विपक्ष में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में यह महागठबंधन चुनाव लड़ सके? आज हमारे गठबंधन नेतृत्वकर्ता पर ऐसा कोई आरोप नहीं है.’ उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, वह मात्र घोषणा नहीं, अटल प्रतिज्ञा है. हमारे घोषणा पत्रों को देख लीजिए. हमने जो कहा है उसे पूरा भी किया है.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘हम लोग गलत करेंगे नहीं और कोई गलत कर रहा हो तो चुप भी नहीं बैठेंगे. यह एनडीए का चरित्र है. राजनीति में शुचिता होनी चाहिए. कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. क्योंकि कहने और करने में जब अंतर होता है तो विश्वास का संकट पैदा होता है.’

रक्षा मंत्री ने कहा, ‘यह चुनाव तय करने वाला है कि बिहार में जंगलराज होगा या विकसित बिहार बनेगा. पिछले 20 सालों में पटना बहुत बदल गया है. बिहार को हमें विकसित बिहार बनाना है. विकसित बिहार बनेगा तो विकसित भारत भी बनेगा.’

RJD-कांग्रेस कहती है कि आइए बिहार में, कट्टा मार देंगे कपार में- राजनाथ सिंह

उन्होंने तेजस्वी यादव के हर घर में नौकरी देने वाले वादों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘वे गणित पढ़े हैं या नहीं, वे यह कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. हम लोगों ने तय किया है कि यहां उद्योग-धंधे बढ़ाए जाएंगे.’ उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग जहां जाते हैं, वहां कहते हैं कि आइए हमारे विकसित बिहार में जबकि राजद, कांग्रेस वाले कहते हैं कि आइए, बिहार में कट्टा मार देंगे कपार में. उन्होंने एनडीए के वादों की चर्चा करते हुए कहा कि सीता में जानकी मैय्या का भव्य मंदिर बन रहा है.

