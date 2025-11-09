हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ सिंह?

‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ सिंह?

Rajnath Singh in Bihar: राजनाथ सिंह ने कहा कि महागठबंधन के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, वे जेल की हवा खा चुके हैं. कई आज भी जमानत पर हैं, लेकिन फिर भी जनता से वोट की अपील करते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Nov 2025 07:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार के औरंगाबाद जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को गोह के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर RJD और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महागठबंधन के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, वे जेल की हवा खा चुके हैं. कई आज भी जमानत पर हैं, लेकिन इसके बावजूद सीने पर शर्ट का बटन खोलकर जनता से वोट की अपील करते हैं.’ उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन का मानना है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दो.

हमने जो कहा, उसे पूरा भी किया- राजनाथ

राजनाथ सिंह ने कहा, ’आज विडंबना है कि राजनीति अपना अर्थ और भाव खो चुकी है. क्या विपक्ष में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में यह महागठबंधन चुनाव लड़ सके? आज हमारे गठबंधन नेतृत्वकर्ता पर ऐसा कोई आरोप नहीं है.’ उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, वह मात्र घोषणा नहीं, अटल प्रतिज्ञा है. हमारे घोषणा पत्रों को देख लीजिए. हमने जो कहा है उसे पूरा भी किया है.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘हम लोग गलत करेंगे नहीं और कोई गलत कर रहा हो तो चुप भी नहीं बैठेंगे. यह एनडीए का चरित्र है. राजनीति में शुचिता होनी चाहिए. कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. क्योंकि कहने और करने में जब अंतर होता है तो विश्वास का संकट पैदा होता है.’

रक्षा मंत्री ने कहा, ‘यह चुनाव तय करने वाला है कि बिहार में जंगलराज होगा या विकसित बिहार बनेगा. पिछले 20 सालों में पटना बहुत बदल गया है. बिहार को हमें विकसित बिहार बनाना है. विकसित बिहार बनेगा तो विकसित भारत भी बनेगा.’

RJD-कांग्रेस कहती है कि आइए बिहार में, कट्टा मार देंगे कपार में- राजनाथ सिंह

उन्होंने तेजस्वी यादव के हर घर में नौकरी देने वाले वादों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘वे गणित पढ़े हैं या नहीं, वे यह कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. हम लोगों ने तय किया है कि यहां उद्योग-धंधे बढ़ाए जाएंगे.’ उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग जहां जाते हैं, वहां कहते हैं कि आइए हमारे विकसित बिहार में जबकि राजद, कांग्रेस वाले कहते हैं कि आइए, बिहार में कट्टा मार देंगे कपार में. उन्होंने एनडीए के वादों की चर्चा करते हुए कहा कि सीता में जानकी मैय्या का भव्य मंदिर बन रहा है.

यह भी पढ़ेंः ‘LoP का मतलब- लीडर ऑफ पार्टीइंग’, बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने की जंगल सफारी तो BJP ने कसा तंज

Published at : 09 Nov 2025 07:50 PM (IST)
Tags :
Aurangabad TEJASHWI YADAV BIHAR BIHAR ELECTION RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap ने 'गेम' बदल दिया! | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | CM Yogi
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर से ज़हरीली हो गई... AQI का स्तर 400 के पार |
Bihar Election: Tejashwi Yadav या Nitish Kumar...Gaya में किसके समर्थन में जनता? | NDA | RJD | JDU
Kaun Banega Mukhyamantri: धुआंधार प्रचार..कौन दमदार, किसका बिहार? Shivhar | Bihar Election 2025
Bihar Election: VVPAT पर्ची विवाद..Samastipur में फिर से वोटिंग होगी? | RJD | Tejashwi Yadav | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
यूटिलिटी
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
Funny Dance:
"मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस न आए" दुल्हन को देख डांस की जल्दी में खुद का पोपट करा बैठा दूल्हा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget