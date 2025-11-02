राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के नेता राज्य की जनता को अपने पक्ष में करने के हर तरीके को अपना रहे हैं. इस कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी रविवार (2 नवंबर, 2025) को ऐसा ही एक हैरतंगेज कारनामा किया है. दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के बेगूसराय जिले में प्रचार के लिए पहुंचे थे. इस दौरान कांग्रेस नेता ने स्थानीय लोगों के साथ मछली पकड़ने के लिए तालाब में छलांग लगा दी.

बेगूसराय जिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरे.

स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार जब स्थानीय लोगों के साथ तालाब में मछली पकड़ने के लिए उतरे, तब आसपास के लोग जोरों-शोर से राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो.. राहुल गांधी जैसा हो... के नारे लगा रहे थे.

बिहार में दो चरणों में होगा चुनाव

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा के लिए राज्य में दो चरणों में मतदान की तिथि को निर्धारित किया गया है. इस दौरान बिहार के कई जिलों में गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को पहले चरण के मतदान किया जाएगा. इसके बाद अगले हफ्ते मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को राज्य के शेष जिलों में मतदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद अगले हफ्ते शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी.

सभी राजनीतिक दलों की पुरजोर तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता का भरोसा जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. इस दौरान सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के सहयोगी पार्टियों के नेता लगातार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इसके साथ ही अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढे़ंः 'पटना में PM मोदी के रोडशो से पहले लीपापोती', दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोली कांग्रेस