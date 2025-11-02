हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां

राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान बेगूसराय जिले में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने तालाब में कुदकर स्थानीय लोगों के साथ मछली पकड़ी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 02 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के नेता राज्य की जनता को अपने पक्ष में करने के हर तरीके को अपना रहे हैं. इस कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी रविवार (2 नवंबर, 2025) को ऐसा ही एक हैरतंगेज कारनामा किया है. दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के बेगूसराय जिले में प्रचार के लिए पहुंचे थे. इस दौरान कांग्रेस नेता ने स्थानीय लोगों के साथ मछली पकड़ने के लिए तालाब में छलांग लगा दी.

बेगूसराय जिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरे.

स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार जब स्थानीय लोगों के साथ तालाब में मछली पकड़ने के लिए उतरे, तब आसपास के लोग जोरों-शोर से राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो.. राहुल गांधी जैसा हो... के नारे लगा रहे थे.  

बिहार में दो चरणों में होगा चुनाव

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा के लिए राज्य में दो चरणों में मतदान की तिथि को निर्धारित किया गया है. इस दौरान बिहार के कई जिलों में गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को पहले चरण के मतदान किया जाएगा. इसके बाद अगले हफ्ते मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को राज्य के शेष जिलों में मतदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद अगले हफ्ते शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी.

सभी राजनीतिक दलों की पुरजोर तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता का भरोसा जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. इस दौरान सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के सहयोगी पार्टियों के नेता लगातार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इसके साथ ही अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढे़ंः 'पटना में PM मोदी के रोडशो से पहले लीपापोती', दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोली कांग्रेस

Published at : 02 Nov 2025 03:53 PM (IST)
Tags :
Begusarai Mukesh Sahni RAHUL GANDHI BIHAR ELECTION KANHAIYA KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Groww IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
आयुष्मान खुराना इंटरव्यू | थम्मा, कलेक्शन, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, आगामी प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | शाह बानो मामला | महिला अधिकार | बॉलीवुड का काला पक्ष
Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget