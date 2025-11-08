हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘महागठबंधन लड़ रहा महात्मा गांधी वाली लड़ाई’, बिहार में बोलीं प्रियंका गांधी; PM मोदी को 'कट्टा सरकार' पर घेरा

‘महागठबंधन लड़ रहा महात्मा गांधी वाली लड़ाई’, बिहार में बोलीं प्रियंका गांधी; PM मोदी को 'कट्टा सरकार' पर घेरा

Bihar Assembly Election 2025: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. क्या यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप है?

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Nov 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार (8 नवंबर, 2025) को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं. प्रियंका गांधी कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची थीं. यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन आज वही लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कभी महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी.

उन्होंने कहा, 'एक तरफ प्रधानमंत्री वंदे मातरम का गुणगान करते हैं, जो अहिंसा और एकता का प्रतीक है और दूसरी तरफ कट्टा (देसी पिस्तौल) जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. क्या यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप है?'

NDA सरकार नहीं दे पाई बिहार के युवाओं को रोजगार: प्रियंका

कांग्रेस महासचिव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘यह सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने दो कॉरपोरेट मित्रों को सौंप दिया है.’

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘भाजपा को लगता है कि वह महिलाओं को 10,000 रुपये देकर उनका वोट खरीद लेगी, लेकिन बिहार की महिलाएं अब जागरूक हैं और अपना निर्णय सोच-समझकर लेंगी. बिहार के मतदाता इस बार ऐसे शासन को चुनेंगे जो जनता के हितों और संवेदनाओं का सम्मान करे.’

हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे: प्रियंका

कदवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ‘हम आपके अधिकारों के लिए, सच्चाई के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और वह साम्राज्य नरेंद्र मोदी का है. आज वह भी लोगों का दमन करके ही इस देश पर शासन कर रहे हैं.’

इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘महात्मा गांधी ने जिन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, वे आज खतरे में हैं. उन सबसे जरूरी अधिकारों में से एक वोट देने का अधिकार है. भाजपा ने संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की है. उन्होंने वोट चुराना भी शुरू कर दिया है.’

यह भी पढ़ेंः 'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?

Published at : 08 Nov 2025 05:43 PM (IST)
Tags :
Katihar Mahatma Gandhi PRIYANKA GANDHI PM Modi BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
पंजाब
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
पंजाब
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
यूटिलिटी
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
नौकरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget