कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार (8 नवंबर, 2025) को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं. प्रियंका गांधी कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची थीं. यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन आज वही लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कभी महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी.

उन्होंने कहा, 'एक तरफ प्रधानमंत्री वंदे मातरम का गुणगान करते हैं, जो अहिंसा और एकता का प्रतीक है और दूसरी तरफ कट्टा (देसी पिस्तौल) जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. क्या यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप है?'

NDA सरकार नहीं दे पाई बिहार के युवाओं को रोजगार: प्रियंका

कांग्रेस महासचिव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘यह सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने दो कॉरपोरेट मित्रों को सौंप दिया है.’

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘भाजपा को लगता है कि वह महिलाओं को 10,000 रुपये देकर उनका वोट खरीद लेगी, लेकिन बिहार की महिलाएं अब जागरूक हैं और अपना निर्णय सोच-समझकर लेंगी. बिहार के मतदाता इस बार ऐसे शासन को चुनेंगे जो जनता के हितों और संवेदनाओं का सम्मान करे.’

हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे: प्रियंका

कदवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ‘हम आपके अधिकारों के लिए, सच्चाई के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और वह साम्राज्य नरेंद्र मोदी का है. आज वह भी लोगों का दमन करके ही इस देश पर शासन कर रहे हैं.’

इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘महात्मा गांधी ने जिन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, वे आज खतरे में हैं. उन सबसे जरूरी अधिकारों में से एक वोट देने का अधिकार है. भाजपा ने संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की है. उन्होंने वोट चुराना भी शुरू कर दिया है.’

