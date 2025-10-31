‘RJD के अंधकार युग और NDA के विकास युग के बीच चुनावी मुकाबला’, पटना में बोले जेपी नड्डा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के जंगलराज वाले अंधकार युग और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के विकास युग के बीच की लड़ाई है.

बिहार की राजधानी पटना के बिक्रम में एक चुनावी सभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है और हमें इस राह को सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा, ‘NDA के चुनाव घोषणा पत्र में एक करोड़ सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगार अवसरों की गारंटी दी गई है. अगर गठबंधन दोबारा सत्ता में आता है तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.’

उन्होंने आगे कहा, ‘घोषणा पत्र में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नाम बदलकर कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि करने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत किसानों को साल भर में तीन बराबर किस्तों में कुल 9,000 रुपये मिलेंगे. पहले किसानों को तीन बार 2,000 रुपये की किस्त दी जाती थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजद पर साधा निशाना

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा, ‘RJD का मतलब है- रंगदारी, जंगलराज और दबंगई.’ उन्होंने कहा कि RJD नेता तेजस्वी यादव बिहार में पलायन का मुद्दा उठाते हैं, जबकि उनके पिता लालू प्रसाद स्वयं कहा करते थे कि बिहारी बाहर जाते हैं तो गमछा पहनकर और लौटते हैं तो सूट-टाई में.’

उन्होंने कहा, ‘एक समय ऐसा था जब बिहार के गांवों-शहरों में जेनरेटर की आवाज गूंजती थी, लेकिन आज हर घर में बिजली पहुंच चुकी है. आज गांव-गांव में इंटरनेट है, जिससे बिहार के कंटेंट क्रिएटर और इंफ्लुएंसर डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं.’

आयुष्मान भारत योजना से 5 करोड़ से ज्यादा बिहारियों को मिला लाभ- नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ‘नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है. अगर NDA को फिर मौका मिला, तो प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी.’ उन्होंने कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 62 करोड़ लोगों को, जिनमें पांच करोड़ से अधिक बिहारी शामिल हैं, पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जा रहा है.

गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए 200 करोड़ रुपये- नड्डा

बिहार के बिक्रम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ के समर्थन में प्रचार करते हुए नड्डा ने कहा, ‘उन्होंने ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखी, नौबतपुर में पुल के निर्माण की स्वीकृति दी जिससे यातायात की समस्या दूर होगी. गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.’ भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नड्डा की बक्सर जिले में निर्धारित जनसभा बारिश और खराब मौसम के कारण रद्द करनी पड़ी.

यह भी पढे़ः ‘घुसपैठिए भारत की एकता और जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए खतरा’, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले PM मोदी