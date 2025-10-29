बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मी चरम पर है. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बेगूसराय में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला. शाह ने कहा, 'लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने. लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है और दिल्ली में प्रधानमंत्री पद भी खाली नहीं है. दोनों को साफ कह देना चाहता हूं- अब आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला.'

दिनकर की धरती को नमन, ‘जंगलराज’ पर निशाना

अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दिनकर जी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी. इसके बाद शाह ने लालू-राबड़ी राज पर निशाना साधते हुए कहा कि 'बिहार को एक बार फिर जंगलराज से बचाना होगा. लालू-राबड़ी का शासन नए रूप में लौटने की कोशिश कर रहा है.'

उन्होंने कहा कि कभी औद्योगिक जिला रहा बेगूसराय लालू-राबड़ी के शासन में अपराध और अपहरण की राजधानी बन गया था. शाह ने कहा, '15 साल तक बिहार की धरती खून और हिंसा से लाल रही, लेकिन एनडीए सरकार ने सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स के जरिए बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया.'

‘घुसपैठियों के रक्षक हैं राहुल और लालू’

शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी और लालू यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों के रक्षक बन गए हैं. लेकिन बीजेपी बिहार से हर घुसपैठिए को पहचानकर निकालने का काम करेगी.' उन्होंने PFI पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देशभर में छापेमारी कर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया, जबकि लालू यादव अब इन्हें जेल से रिहा कराने के सपने दिखा रहे हैं.

भ्रष्टाचार कांग्रेस-आरजेडी की पहचान: शाह

अमित शाह ने लालू और कांग्रेस पर घोटालों के आरोपों की झड़ी लगाई. उन्होंने कहा, 'लालू-राबड़ी राज में चारा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, होटल घोटाला- हर चीज में भ्रष्टाचार हुआ. वहीं, कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा.'

पीएम मोदी की वजह से बना राम मंदिर- केंद्रीय गृह मंत्री

शाह ने अपने भाषण में राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा, 'राम मंदिर को बाबर ने तोड़ा था, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस और उसके साथी कुछ नहीं कर पाए. आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा है, ये मोदी जी की वजह से संभव हुआ.' शाह ने जनता से NDA उम्मीदवारों को जिताने की अपील की. उन्होंने कहा, 'बिहार का भला नक्सलवाद और भ्रष्टाचार फैलाने वालों से नहीं होगा. बिहार का भला सिर्फ मोदी जी और नीतीश बाबू ही कर सकते हैं.