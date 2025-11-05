Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. सीएम हिमंत ने तेजस्वी यादव के बिहार की महिलाओं को 30 हजार रुपये देने के बयान पर तंज कसा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब वह बिहार के उपमुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने महिलाओं के खातों में कितना पैसा जमा किया था? क्या उन्होंन तीन रुपये भी दिए थे?

उन्होंने कहा, ‘जब वह सत्ता में थे तब तो बिहार की महिलाओं को तीन रुपये भी नहीं दिए और अब जब सत्ता में बाहर हैं तो कह रहे हैं महिलाओं को 30 हजार रुपये देंगे.’

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा?

हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. सीएम हिमंत ने कहा, 'राहुल पागल हैं; वह जो भी अपने सपनों में देखते हैं, वही बोल देते हैं.'

इस दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता के दौर पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी की सत्ता के दौर में आतंकवादी देश की राजधानी दिल्ली में हमले करते थे. लोकसभा के अंदर तक गोली चला देते थे और कांग्रेस सरकार में कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पाकिस्तान हमारे देश में एक बम लगाता है तो हम 100 गुना जोरदार जवाब देते हैं.'

CM सरमा ने की नीतीश सरकार की तारीफ

सरमा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी महिलाओं के लिए योजना की तारीफ की. असम सीएम ने कहा, 'मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस योजना से बेहद प्रभावित हुआ, जिसके जरिए राज्य की महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और आगे चलकर उन्हें लखपति दीदी बनाया जाता है.'

उन्होंने कहा, ‘मैं इस योजना से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कॉल करके इस योजना की पूरी जानकारी ली और असम जो बिहार की तुलना में एक छोटा राज्य है, वहां भी लखपति दीदी की इस योजना को लागू करने की शुरुआत कर दी.’

