हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जब डिप्टी CM थे तब महिलाओं के खाते में तीन रुपये भी जमा कराए', तेजस्वी के 30 हजार देने के वादे पर बोले हिमंत बिस्वा सरमा

'जब डिप्टी CM थे तब महिलाओं के खाते में तीन रुपये भी जमा कराए', तेजस्वी के 30 हजार देने के वादे पर बोले हिमंत बिस्वा सरमा

Bihar Election: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल पागल हैं. वह जो भी अपने सपनों में देखते हैं, वही बोल देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Nov 2025 06:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. सीएम हिमंत ने तेजस्वी यादव के बिहार की महिलाओं को 30 हजार रुपये देने के बयान पर तंज कसा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब वह बिहार के उपमुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने महिलाओं के खातों में कितना पैसा जमा किया था? क्या उन्होंन तीन रुपये भी दिए थे?

उन्होंने कहा, ‘जब वह सत्ता में थे तब तो बिहार की महिलाओं को तीन रुपये भी नहीं दिए और अब जब सत्ता में बाहर हैं तो कह रहे हैं महिलाओं को 30 हजार रुपये देंगे.’

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा?

हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. सीएम हिमंत ने कहा, 'राहुल पागल हैं; वह जो भी अपने सपनों में देखते हैं, वही बोल देते हैं.'

इस दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता के दौर पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी की सत्ता के दौर में आतंकवादी देश की राजधानी दिल्ली में हमले करते थे. लोकसभा के अंदर तक गोली चला देते थे और कांग्रेस सरकार में कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पाकिस्तान हमारे देश में एक बम लगाता है तो हम 100 गुना जोरदार जवाब देते हैं.'

CM सरमा ने की नीतीश सरकार की तारीफ

सरमा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी महिलाओं के लिए योजना की तारीफ की. असम सीएम ने कहा, 'मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस योजना से बेहद प्रभावित हुआ, जिसके जरिए राज्य की महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और आगे चलकर उन्हें लखपति दीदी बनाया जाता है.'

उन्होंने कहा, ‘मैं इस योजना से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कॉल करके इस योजना की पूरी जानकारी ली और असम जो बिहार की तुलना में एक छोटा राज्य है, वहां भी लखपति दीदी की इस योजना को लागू करने की शुरुआत कर दी.’

यह भी पढ़ेंः '10% आबादी का सेना में कंट्रोल', राहुल गांधी के बयान पर भड़के चिराग पासवान, कहा- इससे ज्यादा शर्मनाक....

Published at : 05 Nov 2025 06:44 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI TEJASHWI YADAV HIMANTA BISWA SARMA BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
नौकरी
भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन
भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
10 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की होगी 40 हजार कमाई
10 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की होगी 40 हजार कमाई
हेल्थ
मां बनने से लेकर मेनोपॉज तक... शरीर में किन-किन बदलावों से गुजरती हैं महिलाएं, ऐसी होती है जर्नी
मां बनने से लेकर मेनोपॉज तक... शरीर में किन-किन बदलावों से गुजरती हैं महिलाएं, ऐसी होती है जर्नी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget