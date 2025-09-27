बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस गांव के मुस्लिमों ने किया ऐलान, 'नीतीश कुमार को ही देंगे वोट'

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं. सीमांचल के 4 जिलों की 24 विधानसभाओं में से ज्यादातर जगहों पर ओवैसी ने छोटी-छोटी ही सही, लेकिन हर रोज डेढ़ दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया. ओवैसी ने इन सभाओं में मुसलमानों के हकों की बात की, मुसलमानों से जुड़े भावनात्मक मुद्दे जैसे वक्फ संशोधन कानून का मसला भी उठाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ओवैसी की इस न्याय यात्रा का असर इन नुक्कड़ सभाओं के इतर जमीन पर भी है?

ये सवाल इसलिए भी जायज है, क्योंकि ओवैसी के मुस्लिम राग के अलावा बिहार में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा तबका वो है, जिन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा सीधे तौर पर पहुंचता है. ऐसे में ये मुस्लिम आबादी किसका समर्थन करेगी.

पीएम योजना का मिला है लाभ

इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान के विधानसभा क्षेत्र अमौर के एक गांव में पहुंची. यहां रामनगर में तकरीबन 500 से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन यहां ज्यादातर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना और उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर योजना का लाभ मिला. यहां के लोगों का राजनीतिक मिजाज ओवैसी की सभा से बिल्कुल उलट है.

पीएम योजना के कारण नीतीश कुमार को वोट



गांव में ज्यादातर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधे फायदा मिल रहा है. आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं और राशन कार्ड पर मुफ्त में राशन भी मिल रहा है. ऐसे में इन लोगों का कहना है कि इनका समर्थन और वोट पूरी तरह से नीतीश कुमार को जाएगा.

गांव में मुस्लिम आबादी के लोगों का कहना है कि जहां से हमें फायदा मिल रहा है, हम उसी का साथ देंगे. ओवैसी तो यहां आते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, गुलाबी-गुलाबी बातें करते हैं, लेकिन फायदा तो हमें नीतीश कुमार से ही मिलता है तो हम नीतीश कुमार को ही वोट देंगे.

