आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में हर तरफ हलचल मची हुई है. सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी दाल गलाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में अपना मोर्चा संभाल लिया है. इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है.

हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को बिहार के दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के कुम्हरौली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को नसीहत दी. उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेता तो मुसलमान बोलने से भी डरता है. यह ड्रामा कब तक चलेगा?

चुनावी सभा में जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी

ओवैसी ने कहा, ‘मुसलमानों की याद सिर्फ चुनाव के वक्त आती है. जब उनसे वोट चाहिए होता है तो कहते हैं- भाई, हमको वोट दे दो और चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘पटना में बैठकर कोई दूसरा तुम्हारे मुकद्दर का फैसला नहीं करेगा.’ ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की कि वे अब अपने वोट का इस्तेमाल सोच-समझकर करें.

उन्होंने आगे कहा, ‘हमने पांच साल पहले बिहार के मुसलमानों पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, उसे पढ़ो. उसमें तुम्हें आईना दिखेगा. देखो कि 50-60 साल में तुम्हारी हालत में क्या बदलाव आया. हमने अच्छे लोगों पर भरोसा किया, लेकिन हमें क्या मिला?’

मुसलमान अपनी सियासी ताकत को पहचाने- ओवैसी

सभा को संबोधित करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के तीखे तेवर दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी सियासी ताकत को पहचानें और अपने वोट की अहमियत को समझे.

तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी

दरअसल, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर आए हैं. उनका यह दौरा रविवार (5 अक्टूबर, 2025) से शुरू हुआ है. असदुद्दीन ओवैसी का यह बिहार दौरा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. जहां पार्टी के प्रमुख ओवैसी बिहार में खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं.

