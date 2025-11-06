बिहार चुनाव: राहुल गांधी ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप, युवाओं और Gen Z से बोले- 'ECI कर रहा खिलवाड़...'
Rahul Gandhi Appeals to GenZ: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे, और अब मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवा और Gen Z वोटर्स को संबोधित करते हुए हरियाणा और बिहार में वोट चोरी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राज्य में जनता का जनमत छीनने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई और सरकार इसी चोरी के जरिए बनाई गई. राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने सबूतों के साथ दिखाया कि हरियाणा में किस तरह से वोट चोरी कर सरकार बनाई गई. उनका कहना है कि इस प्रक्रिया ने पूरे राज्य के जनमत को छीन लिया.
राहुल गांधी ने बिहार में शुरू की थी वोटर अधिकार यात्रा
कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ भी शुरू की थी. कांग्रेसा का कहना है कि इसका मकसद जनता को SIR के माध्यम से मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी के बारे में जागरूक करना था. राहुल गांधी ने कहा कि आज बिहार के कोने-कोने से आने वाली खबरें और वीडियो इस वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं.
भारत के मेरे युवा और Gen Z साथियों,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 6, 2025
कल ही मैंने सबूतों के साथ साबित किया था कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के ज़रिए सरकार चोरी की गई, और एक पूरे राज्य का जनमत छीन लिया गया।
कुछ दिनों पहले बिहार में मैंने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ भी की थी, ताकि जनता को SIR के माध्यम से बड़े पैमाने पर… https://t.co/YZnnRU0Aov
मतदान केंद्रों और BJP नेताओं पर आरोप
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे, और अब मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि BJP के कई नेता और कार्यकर्ता, जिन्होंने पहले दूसरे प्रदेशों में वोट डाला था, अब बिहार में भी वोट डाल रहे हैं.
चुनाव आयोग पर तीखा हमला
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों -ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशीको लोकतंत्र और मताधिकार के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि जिन्हें मताधिकार का पहरेदार बनाया गया था, वही अब भविष्य की चोरी में साझेदार बन गए हैं.
