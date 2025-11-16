बिहार की राजनीति में अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं. सोमवार से कई बड़ी बैठकें होने की संभावना है, जिनके बाद राज्य में सरकार परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार सोमवार देर शाम या मंगलवार सुबह इस्तीफा भी दे सकते हैं. नई सरकार बनने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को संभव

बीजेपी की ओर से सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है. इसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज शाम या कल सुबह तक होने की संभावना है.

जदयू विधायक दल की बैठक भी सोमवार को

जदयू भी सोमवार को अपने विधायकों की बैठक कर सकती है. यही बैठक आगे की रणनीति और राजनीतिक रास्ता तय करेगी. सोमवार को नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की एक अहम और सम्भवतः अंतिम बैठक कर सकते हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार सोमवार देर शाम या मंगलवार सुबह राजभवन जा सकते हैं. वह राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे.

राजभवन से लौटने के बाद NDA विधायक दल की बैठक

नीतीश के इस्तीफे के बाद NDA विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी. इस बैठक में नीतीश कुमार को NDA विधायक दल का नेता चुना जाएगा. NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार दोबारा राजभवन जाकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

22 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन जरूरी

वर्तमान 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इससे पहले नई (18वीं) विधानसभा के गठन और नई सरकार के शपथ का पूरा प्रोसेस पूरा करना जरूरी है. हालांकि, शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नई आई है. गौरतलब है कि बिहार में एनडीए ने 202 सीट जीतकर ऐतिहासिक रूप से सत्ता बरकरार रखी.विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. भाजपा के खाते में 89 सीट और वहीं जदयू के खाते में 85 सीट आई हैं.