बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अपने चरम पर है. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया. कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा.

उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई साल से वोट चोरी कर रहे हैं. पहले हमारे पास वोट चोरी के सबूत नहीं थे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमारे पास आंकड़ों के साथ सारे ब्लैक एंड वाइट सबूत हैं. नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मिलकर हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनावों में भी चोरी की थी, अब इनकी नजर बिहार पर है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार का Gen-Z यह चुनाव चोरी नहीं होने देगा.'

अंबानी-अडानी का नाम लेकर मोदी पर तंज

राहुल गांधी ने कहा, ‘आखिर मोदी वोट चोरी क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि अडानी, अंबानी को देश का सारा हिस्सा दिया जा सके. मोदी ने अडानी-अंबानी को सस्ते में जमीन दे दी. मोदी कहता है कि हमने डाटा इतना सस्ता कर दिया कि अब आप सब रील बना रहे हैं. तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रील से आपके पास पैसा आता है क्या? यह रील में सब अंबानी का हिस्सा है, इससे उसके पास पैसा जाता है.’

उन्होंने कहा, ‘रील नए जमाने का नशा है, जिससे आपका ध्यान भटकाया जा रहा है. इसके जरिए मोदी चाहता है कि आपको रोजगार ना मिले, शिक्षा ना मिले और आप बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल जैसे मुद्दों पर सवाल न पूछ पाएं. बल्कि सच्चाई ये है कि जब आप रील देखते हैं, तो उसका फायदा आपको नहीं मिलता. आपके रील देखने से पैसा अंबानी की जेब में जाता है. बैंक आपको लोन नहीं देता, लेकिन अडानी अंबानी को जितना मर्जी लोन दे देता है. मोदी ने बिहार की जनता को केवल मजदूर बना दिया है.’

महागठबंधन की सरकार बिहार की आवाज होगी: राहुल

राहुल गांधी ने कहा, ‘बिहार में महागठबंधन की सरकार किसी एक जाति, धर्म की सरकार नहीं होगी, यह हर नागरिक की सरकार होगी. महागठबंधन की सरकार में पूरे बिहार की आवाज होगी. इस सरकार में दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, किसान, मजदूर, युवा समेत हर वर्ग की आवाज होगी.’

