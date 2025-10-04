आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम, जो बिहार दौरे पर है, ने शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की. यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी के साथ ही बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में पारदर्शी, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक में चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी चुनावी प्रक्रिया के हर चरण में आवश्यक है. आयोग ने अपील की कि सभी दल चुनाव को उत्सव की तरह सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और मतदाताओं के सम्मान को सर्वोपरि रखें. साथ ही आयोग ने यह भी याद दिलाया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर बूथ पर राजनीतिक दलों को अपने-अपने पोलिंग एजेंट अनिवार्य रूप से नियुक्त करने चाहिए.

राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के प्रयासों को सराहा

राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग की ओर से चुनावी प्रक्रिया के सुधार को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की. खासतौर पर मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR/Special Intensive Revision) प्रक्रिया की भी कई राजनीतिक दलों ने सराहना की, क्योंकि इसके जरिए मतदाता सूची की गड़बड़ी को दूर किया गया है. इसके अलावा, मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा तय करने के फैसले को भी राजनीतिक दलों की तरफ से सराहा गया. दलों ने बिहार के विशेष संदर्भ में यह सुझाव दिया कि मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनावी कार्यक्रम छठ पर्व के बाद आयोजित किया जाएं और चरणों की संख्या कम रखी जाए ताकि प्रक्रिया सरल और सुलभ रहे.

राजनीतिक दलों ने सहयोग का दिया आश्वासन

बैठक में चुनाव आयोग के हाल के सुधारात्मक कदमों जैसे पोस्टल बैलट की गिनती और फॉर्म 17C के प्रावधानों को भी राजनीतिक दलों ने सकारात्मक बताया. सभी दलों ने आयोग पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी निष्ठा से सहयोग करेंगे.

चुनाव की तारीखों का जल्द होगा ऐलान

गौरतलब है कि चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में दो दिनों के बिहार दौरे पर है और माना यह जा रहा है कि बिहार दौरे से लौटने के बाद चुनाव आयोग बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा.

