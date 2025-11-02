'लालू यादव ने किया चारा, अलकतरा और लैंड फॉर जॉब घोटाला', मुजफ्फरपुर में अमित शाह का अटैक

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में जंगलराज लौटने नहीं दिया जाएगा और एनडीए सरकार राज्य के विकास को नई दिशा दे रही है.

अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना

अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा, “चारा घोटाला लालू यादव ने किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम लालू यादव ने किया और अलकतरा घोटाला भी उन्हीं के राज में हुआ.” उन्होंने कहा कि लालू यादव जब केंद्र में मंत्री थे, तब उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया.

अमित शाह ने किया बड़ा दावा

अमित शाह ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की गंगा बहाई है. उन्होंने कहा, “हमने अपने घोषणापत्र में कहा था कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे. किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को 9,000 रुपये मिलेंगे. पीएम आवास योजना के तहत 44 लाख लोगों को घर दिए गए हैं.”

पीएम मोदी और सीएम नीतीश के लिए क्या बोल अमित शाह?

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी. उन्होंने आगे कहा, “बिहार को हमने जंगलराज से आजादी दिलाई है. अब इसे वापस नहीं आने देंगे.”

अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि यहां कैंसर अस्पताल की मंजूरी दी जा चुकी है और एनडीए सरकार मुफ्त में अनाज भी दे रही है.

कार्यकर्ताओं से की ये अपील

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मुजफ्फरपुर की 11 की 11 सीटें एनडीए के खाते में जानी चाहिए. उन्होंने कहा, “कमल के निशान पर बटन दबाइए, बिहार को फिर से स्थिर और सुरक्षित सरकार दीजिए.”

