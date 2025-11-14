हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव के नतीजों से पहले नीतीश कुमार ने जवाहर लाल नेहरू को किया नमन, जानें क्यों?

बिहार चुनाव के नतीजों से पहले नीतीश कुमार ने जवाहर लाल नेहरू को किया नमन, जानें क्यों?

बिहार चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं. इस बीच सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 08:31 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है और सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. 

नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, “भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन.”

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी ने लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन."

भारत के पहले पीएम थे पंडित जवाहर लाल नेहरू

पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं. वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे और गांधीजी के निकट सहयोगी के रूप में देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

नेहरू ने शिक्षा, विज्ञान और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया और भारतीय बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए हमेशा याद किए जाते हैं. उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया. उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र बनाने में मदद की. उनकी जयंती 14 नवंबर को चाचा नेहरू जयंती के रूप में मनाई जाती है.

Live: 7 राज्यों की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी, जानें कौन मार रहा बाजी

Published at : 14 Nov 2025 08:13 AM (IST)
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
Advertisement

Bihar Election 2025 Result: बिहार में 243 सीटों पर परिणाम आज, NDA की वापसी या Tejashwi मारेंगे बाजी?
शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Advertisement

इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
8वां वेतन आयोग: अब इन सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने की उठ रही मांग, PM मोदी से मदद की गुहार
8वां वेतन आयोग: अब इन सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने की उठ रही मांग, PM मोदी से मदद की गुहार
जनरल नॉलेज
Lowest Place on Earth: धरती की सबसे नीची जगह कौन सी है, जानें कितनी है इसकी गहराई?
धरती की सबसे नीची जगह कौन सी है, जानें कितनी है इसकी गहराई?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
