हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Assembly Elections: 'वोट चोरी से लेकर जमीन लूट तक, सब कुछ मोदी-शाह के इशारे पर', राहुल गांधी का BJP पर हमला

Bihar Assembly Elections: 'वोट चोरी से लेकर जमीन लूट तक, सब कुछ मोदी-शाह के इशारे पर', राहुल गांधी का BJP पर हमला

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में बांका पहुंचे राहुल गांधी ने BJP पर वोट चोरी और अडानी को जमीन देने के आरोप लगाया. जानिए राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार-प्रसार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांका पहुंचे. कांग्रेस नेता ने वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''हमारे संविधान में हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, लेकिन BJP के लोग अमीरों की मदद करने के लिए, जनता का धन लूटने के लिए और संविधान को कुचलने के लिए वोट चोरी करते हैं. मैं बस यही कहना चाहता हूं BJP और चुनाव आयोग के लोग बिहार की जनता के बारे में नहीं जानते हैं.'' 

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जनता यहां किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देगी. BJP के कई नेताओं ने कल बिहार में वोट दिया, उन्हीं नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी वोट दिया था. एक तरफ BJP नेताओं को एक से ज्यादा वोट देने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ- उनके वोट काटे जाते हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं. BJP 'वोट चोरी' का ये प्लान पूरे देश में लागू करना चाहती है. इन्होंने हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में यही काम किया है. अब ये यही काम बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं. बिहार की जनता पोलिंग बूथ पर खड़ी होकर 'वोट चोरी' रोकेगी.

अडानी को दी जाती है जमीन
राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को एक रुपए में जमीन दे दी जाती है.  BJP के मुताबिक बिहार में उद्योग, रोजगार, युवाओं के लिए कोई जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को जितनी जमीन चाहिए दे दी जाती है.

महाराष्ट्र में सरकारी जमीन की लूट 
राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ₹1800 करोड़ की सरकारी जमीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी. वह सिर्फ ₹300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई. ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई. मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी छूट. ये है जमीन चोरी उस सरकार की, जो खुद वोट चोरी से बनी है. उन्हें पता है, चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे. बीजेपी को न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की. राहुल गांधी जमीन से जुड़े मुद्दे पर कहा कि मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है. क्या आप इसलिए खामोश हैं, क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं?
 
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी पर बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा कि 22 जगह ब्राजील की महिला की फोटो लगी है. एक बूथ में एक ही वोटर का नाम और फोटो 100 बार आता है. एक घर के पते पर 500 वोटर रजिस्टर हैं, लेकिन जांच में पता लगा कि वहां कोई रहता ही नहीं है.  यूपी के BJP कार्यकर्ता, यूपी के साथ हरियाणा में भी वोट डालते हैं. हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है. मैंने इसके साफ सबूत देश के सामने रखे हैं, लेकिन इस पर BJP और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया.

Published at : 07 Nov 2025 02:46 PM (IST)
