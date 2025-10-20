हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार सरकार में मंत्री रहे चंद्रशेखर को लालू यादव ने कहां से दिया टिकट? रामचरितमानस और सनातन पर दिए थे विवादित बयान

बिहार सरकार में मंत्री रहे चंद्रशेखर को लालू यादव ने कहां से दिया टिकट? रामचरितमानस और सनातन पर दिए थे विवादित बयान

Bihar Assembly Elections 2025: प्रोफेसर चंद्रशेखर न सिर्फ महागठबंधन के मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं, बल्कि वो तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में भी शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने निवर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर को मधेपुरा से टिकट दिया. उन्होंने चौथी बार नामांकन दाखिल किया. नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी और पत्नी की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दिया. वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्होंने 26.73 लाख रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया है. 

प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास 8 लाख रुपये कीमत का 80 ग्राम सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास 30 लाख रुपये कीमत का 300 ग्राम सोना है. उनके पास 65 हजार रुपये कीमत की लाइसेंसी राइफल और 2 लग्जरी कारें भी हैं.

प्रोफेसर चंद्रशेखर न सिर्फ महागठबंधन के मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं, बल्कि वे तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में भी हैं. बताया जा रहा है कि स्थानीय समीकरण और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर को मैदान में उतारा गया है. 

कितनी संपत्ति के मालिक हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर 

चंद्रशेखर के पास चल संपत्ति के रूप में 32.33 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है. अचल संपत्ति में चंद्रशेखर के पास भेलवा में 3 एकड़ 30 डिसमिल कृषि योग्य जमीन (कीमत 64 लाख रुपये) और पटना के दानापुर सगुना मोड़ पर 1200 वर्ग फीट का मकान (कीमत 70 लाख रुपये) है. इस तरह उनकी कुल अचल संपत्ति 1.15 करोड़ रुपये और चल संपत्ति 32.35 लाख रुपये है. हलफनामे के अनुसार चंद्रशेखर ने 2014 में 50 लाख रुपये का हाउस लोन लिया था, वहीं उनकी पत्नी के नाम 2025 में 35 लाख रुपये का हाउस लोन दर्ज है. 

धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर केस 

चंद्रशेखर ने 1985 में कानपुर विश्वविद्यालय से पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है और वर्तमान में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. उनकी पत्नी शिक्षिका रही हैं और रिटायर्ड हैं. वहीं, उनके खिलाफ कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चार धार्मिक भावनाओं (रामचरितमानस और सनातन को लेकर दिए विवादित बयान) से जुड़े हैं और तीन धरना-प्रदर्शन से जुड़े मामले हैं.

Published at : 20 Oct 2025 01:51 PM (IST)
