बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही दिन बचे हैं. एक ओर जहां बीजेपी एक के बाद एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं. वहीं अभी तक महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में सीट बंटवारे को लेकर सिर फुटव्वल जारी है. इसे लेकर एनडीए में शामिल दल चुटकी ले रहे हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है.

जीतन राम मांझी ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2205) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी या महागठबंधन में जो लोग हैं, वे सभी अपने निजी हितों के लिए हैं तो ऐसे में जहां भी निजी हितों की बात आती है, वहां मतभेद होना तो स्वाभाविक ही है. मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब वे (महागठबंधन) कह रहे हैं कि वे कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है?

#WATCH | Gaya, Bihar: On #BiharAssemblyElections, Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "... Those in the Congress and RJD or the INDIA alliance are all there for their personal interests... Where personal interests are concerned, there will inevitably be differences... Now they… pic.twitter.com/ogVh7a2InR — ANI (@ANI) October 21, 2025

'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे'

राजद और कांग्रेस में दोस्ताना मुकाबले के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका जवाब जनता चुनाव में देगी. अगर आप गठबंधन में एकजुट नहीं रह सकते, तो मौका मिलने पर भी सरकार बनाने में दखलअंदाज़ी करेंगे. आज सरकार बनाओगे और वो कल टूट जाएगी.

'जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी, विकास संभव नहीं'

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) पार्टी के प्रमुख मांझी ने कहा कि जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी, किसी भी राज्य या देश का विकास नहीं होगा. ये सिर्फ एनडीए से ही संभव है. इसलिए राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य की सेवा होगी. उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार जन सेवा, राज्य सेवा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए है, लेकिन वो लोग (महागठबंधन के नेता) सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं.

