बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर विचार-विमर्श कर रही है. इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति बनते दिखाई दे रही है. सूत्रों के मुताबिक राजद ने कांग्रेस को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था. हालांकि, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने को अड़ी है. इसके अलावा कांग्रेस ने राजद को अगले 24 घंटे अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला करिए नहीं तो हम पहले चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय है, लेकिन अब तक कांग्रेस और राजद के बीच समझौता नहीं हो सका है. सूत्रों के अनुसार, राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत केवल 50 सीटों या उससे कम पर ही होगी. वहीं, कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 60 सीटें दी जाएं. दोनों दलों के बीच यह खींचतान अब दिल्ली तक पहुंच गई है, जहां तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं ताकि समाधान निकाला जा सके.

दिल्ली रवाना होंगे लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, इसी बीच लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली रवाना होंगे. उन्हें “लैंड फॉर जॉब केस” में 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है. अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है. इस दौरान तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा सिर्फ कानूनी कारणों से नहीं, बल्कि राजनीतिक हल खोजने के लिए भी अहम माना जा रहा है.

JMM ने 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भी बिहार में अपनी हिस्सेदारी की मांग रखी है. पार्टी ने कहा है कि अगर 15 अक्टूबर तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ तो वह अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. JMM ने बिहार की 12 सीटों पर दावा किया है, जो झारखंड की सीमा से सटी हैं. इनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई शामिल हैं. JMM का कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उसने राजद को सात सीटें दी थीं, इसलिए बिहार में भी उसी अनुपात में सम्मान चाहती है.

VIP प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी बढ़ी

महागठबंधन की सहयोगी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी भी नाराज हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 14 नवंबर को वे ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को सम्मान और हक मिलेगा. उनकी इस पोस्ट में महागठबंधन सरकार का उल्लेख नहीं था, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिकमुकेश सहनी ने 30 सीटों की मांग की है और डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी रखी है. इससे गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

कांग्रेस ने कहा – गठबंधन मजबूत है

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रांची में कहा कि बिहार में गठबंधन मजबूत है और RJD, कांग्रेस और JMM मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह नाकारा और निकम्मे हैं तथा बीजेपी जनता को असली मुद्दों से भटकाकर घुसपैठ की राजनीति कर रही है. खेड़ा ने वक्फ बिल पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा