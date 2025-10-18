बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है. यह मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली, जिसमें दोनों नेताओं ने बिहार में NDA की चुनावी रणनीति, साझा प्रचार अभियान और सीट बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.

बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही. बिहार चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई. NDA एकजुट है और हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में एनडीए के घटक दल एक साथ साझा प्रचार अभियान चलाएंगे, जिससे मतदाताओं तक गठबंधन का एकजुट संदेश पहुंचे.

चिराग पासवान ने शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान

मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की. उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को वे बिहार के गोविन्दगंज जा रहे हैं, जहां से उनकी पार्टी के प्रत्याशी राजू तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे. चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और बिहार की जनता इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर मतदान करेगी.

विपक्ष पर चिराग का वार महागठबंधन बना लठबंधन

चिराग पासवान ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंदर “सिर फुटौवल चरम पर” है और सहयोगी दल आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं. महागठबंधन में न कोई रणनीति है, न कोई चेहरा. तेजस्वी यादव नेतृत्व करने में नाकाम हैं और सहयोगी पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही हैं. यह गठबंधन नहीं, लठबंधन है.”

बिहार में NDA की रणनीति एकजुट मोर्चा और साझा प्रचार

इस मुलाकात को NDA की चुनावी एकजुटता का संकेत माना जा रहा है. भाजपा, जदयू और लोजपा (रामविलास) पहले से ही यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सीट बंटवारे पर जल्द अंतिम निर्णय होगा.

ये भी पढ़ें: Bihar Election 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार में कौन बनाएगा सरकार? पत्रकार ने कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी!