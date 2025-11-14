बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी चौंका दिया है. यहां सत्तारूढ़ NDA आगे है. जदयू और बीजेपी में जहां खुशी की लहर है, वहीं महागठबंधन को जनता ने फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इधर, RJD भी पहले के मुकाबले सीट हासिल करने में पिछड़ गई है.

चुनावी परिणाम के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाह ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है. उन्होंने कहा, 'मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो उन्हें अपना पैटर्न बदलना होगा. उन्हें और उनके लोगों के व्यवहार को बदलना होगा. उन्हें जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए. SIR कोई मुद्दा ही नहीं था. बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है. अब वो बिहार में ऐसा चेहरा बन गए हैं, उन्हें जनता द्वारा नकारा जाना तय है.'

उन्होंने कहा, 'जनता को नापसंद बयान देकर, RJD जनता को धोखा देना चाहती है. वे बिहार के लोगों को इस तरह से धोखा नहीं दे सकते. एक तरफ, हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, और दूसरी तरफ, ये लोग निराधार बयान देकर और जनता की भावनाओं को भड़काकर सत्ता में आना चाहते हैं. यह संभव नहीं है.'

उन्होंने कहा, 'देखिए इसके लिए, बिहार की महान जनता का आभार. हमारी सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जो जनता के लिए काम, चाहे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बिहार की जनता ने उसी के लिए एक बार फिर आशीर्वाद दिया है. हम जीत गए हैं. NDA गठबंधन के जो भी नेता है, सभी ने एकजुटता के साथ मिलकर काम किया है.'

क्या कहते हैं वर्तमान रुझान?

नीतीश कुमार नेतृत्व वाली एनडीए ने कुल 197 सीटों पर बढ़त बनाई है. इसमें बीजेपी 90, जेडीयू 80, एलजेपी 20, एचएएम 3 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे चल रही है. विपक्षी गठबंधन में आरजेडी 28, कांग्रेस 4, CPI(ML) 4 और CPI-M 1 सीट पर लीड में हैं. इसके अलावा, बीएसपी 1 और AIMIM 5 सीटों पर बढ़त में हैं.