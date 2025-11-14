बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बढ़त मिल रही है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगुसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जीत पूरी तरह से NDA की है और अब अगली जीत पश्चिम बंगाल में होगी.

गिरिराज बोले- अब बंगाल की बारी

गिरिराज सिंह ने कहा, 'जो लोग बिहार को समझते हैं, वे जानते हैं कि यहां के लोग ‘जंगलराज’ नहीं चाहते. बिहार के नागरिक अराजकता और भ्रष्ट नेतृत्व को अस्वीकार करते हैं. एक समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर मैं साफ कहता हूं, बिहार की जीत हमारी है; अब बंगाल की बारी है.' उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में भी विजय निश्चित है. उन्होंने कहा कि वहां की वर्तमान सरकार अराजकता और बाहरी प्रभावों से प्रभावित है, लेकिन बंगाल के लोग अंततः सच्चाई को पहचानेंगे.

बिहार की जीत का मतलब क्या? गिरिराज सिंह ने बताया

गिरिराज सिंह ने इंडिया टुडे को बताया कि बिहार चुनाव परिणाम इस बात का संकेत हैं कि मतदाताओं ने अराजकता को ठुकरा कर NDA के विकास-केंद्रित एजेंडे को चुना है. उन्होंने कहा, 'यह विकास, सामाजिक सौहार्द और न्याय का चुनाव है. आज हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं. पुराने और खराब विद्यालय हटाए जा चुके हैं. यही प्रगति है.'

युवाओं को भी संदेश

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि आज के युवा शायद ‘जंगलराज’ का अनुभव नहीं जानते, लेकिन उनके बुजुर्गों ने देखा है. उन्होंने स्पष्ट कहा, 'बिहार कभी भी इन भ्रष्ट नेताओं के हाथों में नहीं जाएगा.'

नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद

गिरिराज सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी और इस मामले में कोई भ्रम की जरूरत नहीं है. उनका कहना था, 'नीतीश कुमार ने प्रभावी नेतृत्व किया है. अगर यह RJD की बात होती तो सवाल अलग होते. नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई गई है, तो फिर भ्रम कहां है?'