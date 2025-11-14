'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के बढ़त बनाने के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए तस्वीर निराशाजनक नजर आ रही है. शुरुआती रुझानों में पार्टी को फिलहाल एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि उनकी पार्टी खुद लोगों तक अपने संदेश को सही तरह से पहुंचा पाने में नाकाम रही.

मनोज भारती का बयान

बिहार जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, 'हम शुरू से ही बिहार में नई राजनीति लाने की कोशिश कर रहे थे. यह जनता तक पहुंचाना आसान काम नहीं है. प्रशांत किशोर हमेशा कहते थे कि अगर लोग हमारी बात समझेंगे तो हम टॉप पर होंगे अगर नहीं समझेंगे तो हम फेल हो जाएंगे. इन शुरुआती रुझानों से यह साफ है कि जनता हमें समझने में फेल हो गई और हम जनता को समझा में नाकाम रहे.'

बिहार में मतगणना की स्थिति

बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुई. राज्य के 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. सभी 243 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जिनमें एनडीए 189 और महागठबंधन 51 सीटों पर आगे चल रहा है.

इलेक्शन कमीशन के रुझान के मुताबिक, एनडीए के तहत जनता दल यूनाइटेड 84, भारतीय जनता पार्टी 78, लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास 22, हम चार और आरएलएम एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय जनता दल 39, कांग्रेस 7, CPI माले-लेनिन और CPI माले एक-एक और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं.

मतगणना प्रक्रिया और सुरक्षा

समूची मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए 243 चुनाव अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनकी सहायता के लिए 243 मतगणना पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं. सभी उम्मीदवार और उनके अधिकृत एजेंट मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं. निष्पक्ष और पारदर्शी काउंटिंग सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों ने 18,000 से अधिक एजेंट नियुक्त किए हैं.