(Source:  ECI | ABP NEWS)
बिहार नतीजों के बाद PM मोदी और जीतन राम मांझी की फोन पर हुई बात, क्या हुई चर्चा?

Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई भी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Nov 2025 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से जुड़ी पार्टियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. एनडीए ने बिहार चुनाव में जनता के प्रचंड समर्थन से डबल सेंचुरी से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है. बिहार नतीजों के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है. उन्होंने पीएम मोदी को फोन कर बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए बधाई दी.

एनडीए के सहयोगी दल हम पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘नेतृत्व ही संगठन को मजबूत बनाता है और हमारे चहेते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अपने आप में अद्वितीय है.’ उन्होंने कहा, ‘बिहार चुनाव के ऐतिहासिक परिणा के बाद अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बातचीत हुई और मैंने बिहार विधानसभा चुनाव में उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई दी.‘

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पांच सीटों पर दर्ज की जीत

बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने चुनाव में पांच विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हम पार्टी ने जिन पांच विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, उनमें कुटुंबा, इमामगंज, बाराचट्टी, अतरी और सिकंदरा विधानसभा सीट शामिल है.

पांचों सीटों पर किन उम्मीदवारों ने मारी बाजी

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने कुटुंबा विधानसभा सीट से लाल राम को प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने 84727 वोट से जीत हासिल की. वहीं, इमामगंज से दीपा कुमारी ने 1,04,861 वोट से जीत दर्ज की, जबकि बाराचट्टी से ज्योति देवी ने 1,08,271 वोट प्राप्त हुए. इसके अलावा, अतरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रोमित कुमार ने 1,02,102 वोट हासिल किए और सिकंदरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रफुल कुमार मांझी ने 91,603 वोट से जीत दर्ज की.

Published at : 14 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Tags :
PM Modi NDA Bihar Election 2025 JITAN RAM MANJHI Bihar Election Result 2025
