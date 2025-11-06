हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'हरियाणा की तरह बिहार में भी...', प्रियंका गांधी ने एनडीए पर चुनाव चोरी के लगाए आरोप

Priyanka Gandhi Vadra: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप बिहार में एक ऐसी सरकार बनाइए, जो महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए काम करे न कि वोट चोरी करे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार (6 नवंवर, 2025) को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) हरियाणा की तरह बिहार में भी विधानसभा चुनाव को चोरी करने की तैयारी में है.

उन्होंने पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग (ECI) देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है.

बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख गायब करने की तैयारी- प्रियंका

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के हरियाणा में कथित वोट चोरी से संबंधित संवाददाता सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा, ‘जिस तरह उन्होंने (NDA) हरियाणा में पूरा चुनाव चुरा लिया, उसी तरह वे बिहार में भी 65 लाख वोटों को नामावली से हटाकर ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसी वोट चोरी से आपके अधिकार छीने जाते हैं. इससे वह संविधान कमजोर होता है, जिसके लिए महात्मा गांधी जी लड़े, मेरे परिवार के लोग शहीद हुए.’ उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए कहा, ‘आप बिहार में एक ऐसी सरकार बनाइए, जो महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए काम करे न कि वोट चोरी करे.’

चुनाव आयुक्तों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा निशाना

इसके अलावा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दो निर्वाचन आयुक्तों एस. एस. सिंधू और विवेक जोशी का उल्लेख करते हुए दावा किया, ‘ये चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं, जो देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. ये तीन लोग आपके अधिकार छीन रहे हैं. इनके नाम याद कर लीजिए. इनको पद और आयोग के पीछे छिपने मत दीजिए.’

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘जो लोग देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें देश भूलेगा नहीं. नरेंद्र मोदी जी को मैं चुनौती देती हूं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएं. देखते हैं कि कौन जीतता है? राहुल गांधी की लड़ाई आपके और सच्चाई के लिए है, वह वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो कभी महात्मा गांधी ने लड़ी थी.’

भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगती है, न कि विकास के नाम पर- प्रियंका

प्रियंका गांधी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए तो एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी और उसकी जगह एक ऐसी सरकार आएगी जो गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम करेगी. प्रियंका गांधी ने कहा, 'भाजपा नेता लोगों से धर्म के नाम पर NDA को वोट देने का आग्रह करते हैं, न कि विकास के लिए. अगर यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ, तो बिहार के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ऐसी सरकार को चुनेंगे जो गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम करेगी.’

पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी का पलटवार

उन्होंने महागठबंधन के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, ‘नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों के पोस्टर में लोगों की फोटो नापते रहते हैं. वह देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है?’

कांग्रेस महासचिव ने चंपारण में महात्मा गांधी के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, ‘हम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिनको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया. वहीं, महात्मा गांधी जी को ये रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज थे. बिहार के लोगों को इस देश में अपनी भागीदारी समझनी पड़ेगी. आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आपके पूर्वज हैं.’

प्रियंका गांधी ने पेपर लीक का उठाया मुद्दा

पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका ने कहा, ‘युवा लगातार परीक्षा देते हैं, लेकिन बार-बार पेपर लीक हो जाता है. ऐसे में परीक्षा और नियुक्तियों के इंतजार में युवाओं के जीवन के कई साल बर्बाद हो जाते हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं की यही स्थिति है.’ उन्होंने दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की नहीं, सिंगल इंजन की सरकार है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी चलाते हैं.

बिहार में महिलाओं को 10 हजार रुपये मिलने पर बोलीं प्रियंका

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले 10 हजार रुपये देकर वोट लेना चाहते हैं. आज बिहार में पलायन और गरीबी है. लोग परिवार के लिए दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, लेकिन मोदी-नीतीश को ये नहीं दिखता.’ उन्होंने दावा किया, ‘20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन मोदी आज तक बिहार के किसी गांव में जनता का हाल जानने तक नहीं गए. असलियत में इन्हें जनता की परवाह ही नहीं है. ये लोग बस टीवी, पोस्टर में अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं.’

Published at : 06 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTION 2025
