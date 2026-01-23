भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ इस देश के वीजा पर मिलेगी कई देशों में एंट्री, देखें लिस्ट

जापान का वैध वीजा अब सिर्फ जापान घूमने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक तरह का 'ट्रस्ट सिग्नल' बन गया है. जापान की सख्त जांच प्रक्रिया की वजह से कई देश भारतीयों को जापान वीजा पर वीजा-फ्री, वीजा-ऑन-अराइवल या वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दे रहे हैं. इससे मल्टी-कंट्री ट्रिप प्लान करने वालों को समय, पैसा और कागजी काम में काफी राहत मिलेगी.

जापानी वीजा से क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

जापान का वीजा आमतौर पर भारतीयों को जापान में 90 दिनों तक रहने की परमिशन देता है. लेकिन अब इस वीजा के साथ यह फायदे भी मिलेंगे:

फिलीपींस: वैध जापान वीजा वाले भारतीय यात्री 14 दिनों तक बिना अलग वीजा के जा सकते हैं. इसे 7 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है. पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए और वापसी या आगे का टिकट जरूरी है.

सिंगापुर: अगर जापान वीजा कम से कम एक महीने का वैलिड है, तो 96 घंटे (4 दिन) तक वीजा-फ्री ट्रांजिट या स्टॉपओवर मिल सकता है.

ताइवान: खास यात्रा ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट लेकर 90 दिनों की अवधि में कई बार 14-14 दिनों तक रह सकते हैं.

जॉर्जिया: किसी भी 180 दिनों की अवधि में 90 दिनों तक रहने की अनुमति.

मोंटेनेग्रो: 30 दिनों तक रह सकते हैं.

मेक्सिको: 180 दिनों तक बिना अलग वीजा के एंट्री. जापान वीजा वालों के लिए मल्टीपल एंट्री मिलती है.

UAE: वैध जापान वीजा के साथ भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा-ऑन-अराइवल मिल सकता है.

भारतीयों के लिए बड़ी राहत का कदम

यह सुविधा एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के इन देशों में यात्रा को आसान बनाती है. खास बात यह है कि कोई अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं. बस जापान का वैध वीजा होना चाहिए. पासपोर्ट की वैलिडिटी और टिकट जैसी बाकी शर्तें पूरी करनी होंगी.

यह पॉलिसी घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अलग-अलग वीजा के चक्कर में समय और पैसे बच जाते हैं. भारतीय यात्रियों के लिए यह एक बड़ा राहत का कदम है, जो जापान को ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने के साथ-साथ आसपास के देशों की यात्रा को भी सरल कर देता है.