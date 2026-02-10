हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में सचिन तेंदुलकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया बेटे की शादी का न्योता, अमित शाह-राहुल गांधी संग भी शेयर की तस्वीरें

दिल्ली में सचिन तेंदुलकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया बेटे की शादी का न्योता, अमित शाह-राहुल गांधी संग भी शेयर की तस्वीरें

Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री और नेता विपक्ष से मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया. इसमें वे अपनी पत्नी, बेटे-बेटी और होने वाली बहू के साथ नजर आए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 10 Feb 2026 11:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश के स्टार क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपने बेटे अर्जुन और उनकी मंगेतर सानिया चंडोक की शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया.

परिवार के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सचिन तेंदुलकर

सचिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में शेयर किया. सचिन तेंदुलकर ने अपने X पोस्ट में लिखा, ‘पिछले साल फरवरी महीने में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था. आज जब हमने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और उन्हें अर्जुन और सानिया की शादी का निमंत्रण दिया, तो हमने उन खूबसूरत यादों को एक बार फिर से ताजा किया.’ अंत में उन्होंने कहा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति.

अमित शाह को दिया बेटे की शादी का न्योता

सचिन तेंदुलकर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर उन्हें अर्जुन और सानिया की शादी में आने का न्योता दिया. उन्होंने एक अन्य X पोस्ट में कहा, ‘हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अर्जुन और सानिया की शादी में आमंत्रित किया है. हमार परिवार के इतने प्यार से स्वागत करने के लिए धन्यवाद, हम आपकी शुभकामनाओं की प्रशंसा करते हैं.’

बेटे और होने वाली बहु के साथ राहुल गांधी से मिले सचिन

वहीं, उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें भी शादी का न्योता दिया. उन्होंने X पोस्ट में लिखा, ‘हमारे परिवार को राहुल गांधी जी से मिलने और उन्हें अर्जुन और सानिया के विवाह का निमंत्रण देने का मौका मिला.’

सचिन तेंदुलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने के लिए अपनी पत्नी अंजली तेंदुलकर, बेटे अर्जुन तेंदुलकर, बेटी सारा तेंदुलकर और होने वाली बहू सानिया चंडोक के साथ पहुंचे थे.

(रिपोर्ट- आईएएनएस के इनपुट के साथ)

और पढ़ें
Published at : 10 Feb 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Droupadi Murmu RAHUL GANDHI AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
क्रिकेट
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 चुनाव की रेस...योगी या अखिलेश? | Akhilesh Vs Yogi | UP Election 2027
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Trump Tariff | Parliament Session | SIR | Naravane Book | Congress
Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 30 से ज्यादा घरों को फूंका | Breaking
Parliament Session: 'तीन दिन का अल्टीमेटम दे', अविश्वास प्रस्ताव पर बोली TMC | OM Birla
Parliament Session: सदन में Rahul Gandhi को नहीं बोलने देने पर स्पीकर Om Birla की बढ़ी मुश्किलें ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
HDFC बैंक विवाद: 'मैं ठाकुर हूं' के बाद 'मैं ब्राह्मण हूं' भी आईं सामने, जानें किसने क्या कहा?
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
क्रिकेट
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हुए बीमार, टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे से आई बुरी खबर
बॉलीवुड
राजपाल यादव के घर खा-पीकर स्टार बने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी-दिब्येंदु जैसे एक्टर्स, मुसीबत में लापता हैं करीबी दोस्त
राजपाल यादव के घर खा-पीकर स्टार बने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी-दिब्येंदु जैसे एक्टर्स, मुसीबत में लापता हैं करीबी दोस्त
शिक्षा
Astronaut कैसे बनें? जानिए पढ़ाई, कोर्स, सैलरी और ISRO-NASA का पूरा रास्ता
Astronaut कैसे बनें? जानिए पढ़ाई, कोर्स, सैलरी और ISRO-NASA का पूरा रास्ता
ट्रेंडिंग
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
यूटिलिटी
पीएफ अकाउंट में नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा पैसा, जानें अपने काम की बात
पीएफ अकाउंट में नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा पैसा, जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget