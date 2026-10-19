Explained: भगवंत मान और केंद्र सरकार का विवाद, क्या CM को विदेश जाने के लिए चाहिए MEA की परमिशन?
हां, भारत में सभी मुख्यमंत्रियों (CMs), राज्य के मंत्रियों और अन्य संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार से पहले 'पॉलिटिकल क्लीयरेंस' लेना अनिवार्य होता है.
भारत के संघीय ढांचे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य के विकास, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए अक्सर विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं, लेकिन, पिछले कुछ समय से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्र सरकार के बीच विदेश दौरों की अनुमति को लेकर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है. यह मामला अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है.
इस पूरे विवाद के बीच यह सवाल सबसे अहम हो गया है कि क्या भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को विदेश यात्रा से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है? आइए इस पूरे विषय, नियमों, प्रोटोकॉल और हालिया घटनाओं को विस्तार से समझते हैं.
क्या सभी मुख्यमंत्रियों को विदेश यात्रा के लिए MEA की परमिशन चाहिए?
हां, भारत में सभी मुख्यमंत्रियों (CMs), राज्य के मंत्रियों और अन्य संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार से पहले 'पॉलिटिकल क्लीयरेंस' लेना अनिवार्य होता है.
यह नियम चाहे यात्रा आधिकारिक मकसद से हो या व्यक्तिगत कारणों से, सभी पर समान रूप से लागू होता है. यह प्रक्रिया कैबिनेट सचिवालय के लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक आदेशों और दिशा-निर्देशों पर आधारित है, जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है. केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश का कोई भी संवैधानिक प्रतिनिधि विदेश नीति या कूटनीतिक हितों के खिलाफ कोई कदम न उठाए.
पंजाब सरकार बनाम केंद्र: हालिया विवाद और हाई कोर्ट का रुख
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्र के बीच यह तनातनी तब और बढ़ गई जब MEA ने उनके कई महत्वपूर्ण विदेश दौरों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया. इसके बाद पंजाब सरकार ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं
फ्रांस दौरा (सितंबर/अक्टूबर 2026): मुख्यमंत्री मान को फ्रांस में ट्रेड-प्रमोशन और डायस्पोरा आउटरीच के कार्यक्रम में शामिल होना था. लेकिन, MEA के ऑनलाइन पोर्टल पर बिना किसी विस्तृत कारण के आवेदन को केवल “डिनाइड” मार्क कर दिया गया. इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक (फरवरी 2026): राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक तय टूर को आखिरी वक्त पर रद्द करना पड़ा, क्योंकि तय डिपार्चर डेट तक MEA से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिल पाई थी.
यूनाइटेड किंगडम और इज़राइल (जनवरी 2026): 'प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट' से पहले संभावित निवेशकों और खरीदारों से मिलने के लिए 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने वाले मान के प्रस्ताव को केंद्र ने अनुमति देने से मना कर दिया.
पेरिस ओलंपिक्स (अगस्त 2024): फ्रांस में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का उत्साहवर्धन करने और मैच देखने जाने के लिए भी केंद्र ने अनुमति नहीं दी थी. इसका कारण यह बताया गया था कि Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त किसी व्यक्ति के लिए विदेशी धरती पर अचानक सुरक्षा समन्वय करना बेहद कठिन होता है.
विदेश यात्रा के लिए तय कानूनी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल
किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को विदेश यात्रा पर जाने के लिए एक बेहद कड़े और व्यवस्थित प्रोटोकॉल का पालन करना होता है. जैसे
पॉलिटिकल क्लीयरेंस: यह सबसे अहम मंजूरी है, जो विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा दी जाती है. इसके लिए MEA के डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होता है.
केंद्र को औपचारिक सूचना: मुख्यमंत्री को अपनी प्रस्तावित यात्रा के कार्यक्रम के बारे में कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों को फॉर्मली रूप से अवगत कराना होता है.
वित्तीय और नियामक मंजूरियां
-यात्रा के दौरान यदि विदेशी मुद्रा या फंड से जुड़े आयाम हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) से क्लीयरेंस लेनी पड़ती है.
अगर यात्रा में किसी विदेशी सरकार, संस्था या गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा कोई आतिथ्य या स्पॉन्सरशिप दी जा रही है, तो गृह मंत्रालय (MHA) से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA के तहत मंजूरी लेना अनिवार्य होता है.
विदेश मंत्रालय किन आधारों पर करता है मूल्यांकन?
विदेश मंत्रालय किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री के विदेश दौरे के आवेदन को बहुत बारीकी से परखता है. इसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं:
कूटनीतिक प्रभाव : MEA यह देखता है कि मुख्यमंत्री की यह यात्रा या वहां होने वाली बैठकें अंतरराष्ट्रीय और भू-राजनीतिक मुद्दों पर भारत सरकार के आधिकारिक रुख या विदेश नीति के खिलाफ तो नहीं हैं.
प्रोटोकॉल और संवैधानिक दर्जा: यह सुनिश्चित किया जाता है कि मेजबान देश या संगठन मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद और गरिमा के अनुकूल उचित प्रोटोकॉल दे रहा है या नहीं.
सुरक्षा संदर्भ: यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास मौजूद सुरक्षा कवच (जैसे Z-प्लस सुरक्षा) को ध्यान में रखते हुए मेजबान देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाने की संभावनाओं का रिव्यू किया जाता है.
संक्षेप में कहा जाए तो, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे के बावजूद देश की संप्रभुता, विदेश नीति की एकरूपता और कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण जरूरी माना गया है. हालांकि, जब राजनीतिक कारणों से इन मंजूरियों में देरी या इनकार होता है, तो यह केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का एक बड़ा कारण बन जाता है, जैसा कि पंजाब के मामले में देखने को मिल रहा है.