ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
Suicide in Office: IT विभाग ने कॉन्फिडेंट ग्रुप के खिलाफ दिसंबर 2025 में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था. जिसके बाद उनके ऑफिस में ही आगे की पूछताछ चल रही थी.
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रियल एस्टेट और कंज्यूमर सेक्टर से जुड़े कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन और मालिक सी. जे. रॉय ने शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को अपने ऑफिस में ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. यह घटना बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल के पास स्थित कॉन्फिडेंट ग्रुप के कार्यालय में घटी. इस घटना से कारोबारी पूरे कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है.
दरअसल, सीजे रॉय ने जब इस घटना को अंजाम दिया, तब उनके कार्यालय में आयकर (IT) विभाग की रेड चल रही थी. विभाग के अधिकारी कंपनी के ऑफिस में पूछताछ कर रहे थे. बता दें कि आयकर (IT) विभाग ने कॉन्फिडेंट ग्रुप के खिलाफ पिछले साल दिसंबर, 2025 में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था. जिसके बाद आज शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को उनके ऑफिस में ही आगे की पूछताछ चल रही थी. इस बीच कंपनी के मालिक सीजे रॉय अपने ऑफिस के रूम में गए और उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.
कमरे में नहीं थे IT विभाग के अधिकारी
जानकारी के मुताबिक, कंपनी के मालिक सीजे रॉय ने जब अपने ऑफिस के रूम में जाकर खुद को गोली मारी, तब उनके कमरे में आयकर विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. हालांकि, अधिकारी उनके ऑफिस बिल्डिंग में मौजूद थे, लेकिन उस कमरे में नहीं थे.
लगातार हो रही कार्रवाई से तनाव में सीजे रॉय!
बेंगलुरु के अशोक नगर थाना के मुताबिक, रियल एस्टेट और कंज्यूमर सेक्टर से जुड़े कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय आयकर विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई और बार-बार होने वाली छापेमारी से काफी ज्यादा परेशानी और तनाव में थे. विभाग की छापेमारी के दौरान उनकी कमाई के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने से जुड़े कुछ पहलुओं के सामने आने का दावा किया जा रहा है. इसी बीच उनकी आत्महत्या ने सभी को हैरान कर दिया. उनकी आत्महत्या करने के बाद कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस के कर्मचारी काफी गमगीन नजर आए. हालांकि, अभी तक उनके मौत की पीछे के मुख्य कारणों की पुष्टि नहीं हुई है.
यह भी पढ़ेंः 'लोदी और गजनी भारतीय लुटेरे थे', हामिद अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- क्रूर आक्रमणों को...
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL