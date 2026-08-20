Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअपने ही समर्थक पर FIR! कर्नाटक में मंत्री का पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ केस

अपने ही समर्थक पर FIR! कर्नाटक में मंत्री का पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ केस

Bengaluru Police: शिकायत में कहा गया कि डेली सर्वे के दौरान विद्यारण्यपुरा के वार्ड 10 के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों और दीवारों पर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के कागजी पोस्टर चिपकाए हुए पाए गए.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 20 Aug 2026 08:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस ने मामले में शिवकुमार के खिलाफ जांच शुरू की।

ग्रेटर बेंगलुरु विकास और संसदीय कार्य मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के पोस्टर लगाने के मामले में उनके ही एक समर्थक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. मंत्री के पोस्टर सार्वजनिक दीवारों पर बिना अनुमति लगाए जाने पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधिकारियों ने कार्रवाई की है.

GBA अधिकारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

GBA अधिकारी गोविंदप्पा बजंत्री की शिकायत के आधार पर बुधवार (19 अगस्त, 2026) को विद्यारण्यपुरा पुलिस ने शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शिकायत में कहा गया है कि दैनिक निरीक्षण के दौरान राजधानी बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा के वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आने वाले अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों और दीवारों पर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के कागजी पोस्टर चिपकाए हुए पाए गए.

एफआईआर में क्या दर्ज की गई शिकायत?

शिकायत के मुताबिक, बेंगलुरु उत्तर नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाया गया. इसके साथ ही, इन पोस्टरों को हटाने के लिए नगर निगम कर्मचारी अनावश्यक रूप से काम करने के लिए भी मजबूर हुए.

GBA अधिकारी ने अपनी शिकायत में बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने वाले शख्स शिवकुमार के खिलाफ पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की. 

पुलिस मामले की कर रही जांच, मुद्दा बना चर्चा का विषय

शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने शिवकुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के समर्थन में लगाए गए पोस्टर को लेकर उनके ही समर्थक पर FIR दर्ज होना अब चर्चा का विषय बन गया है.

कौन हैं कृष्णा बायरे गौड़ा?

कृष्णा बायरे गौड़ा कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के अंतर्गत ग्रेटर बेंगलुरु विकास और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. दरअसल, पिछले काफी समय से कृष्णा बायरे गौड़ा राजधानी बेंगलुरु में अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाइयों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. 

यह भी पढ़ेंः ‘क्या अमित शाह अब पटेल से भी बड़े हो गए...’, वंदे मातरम विवाद पर भड़के खेड़ा

Published at : 20 Aug 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Bengaluru Police Karnataka Krishna Byre Gowda

Frequently Asked Questions

कृष्णा बायरे गौड़ा कौन हैं?

कृष्णा बायरे गौड़ा कर्नाटक सरकार में ग्रेटर बेंगलुरु विकास और संसदीय कार्य मंत्री हैं। वे बेंगलुरु में अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाइयों के कारण चर्चा में हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
40 लाख नए घर और 695 KM मेट्रो का खाका लागू, 2047 तक बदल जाएगा दिल्ली का नक्शा
40 लाख नए घर और 695 KM मेट्रो का खाका लागू, 2047 तक बदले जाएगा दिल्ली का नक्शा
इंडिया
'सोशल मीडिया, बड़े मुद्दे और नेता…', एक्शन में राहुल गांधी, पार्टी को दिए ये बड़े निर्देश
'सोशल मीडिया, बड़े मुद्दे और नेता…', एक्शन में राहुल गांधी, पार्टी को दिए ये बड़े निर्देश
इंडिया
अपने ही समर्थक पर FIR! कर्नाटक में मंत्री का पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ केस
अपने ही समर्थक पर FIR! कर्नाटक में मंत्री का पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ केस
इंडिया
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
इंडिया
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
Hockey
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget