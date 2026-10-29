कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कथित स्टिंग वीडियो की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने अब तक जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट साझा की है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर एक कथित स्टिंग वीडियो के व्यापक मीडिया कवरेज, सार्वजनिक अटकलों और प्रसार को देखते हुए, बेंगलुरु सिटी पुलिस CCPS अपराध संख्या 56/2026 में जांच की प्रगति को साझा करना चाहती है.

वीडियो के निर्माण, रिकॉर्डिंग, कब्जे, हस्तांतरण और उसके बाद प्रसार के आसपास की परिस्थितियों की व्यापक जांच चल रही है. अब तक इकट्ठा किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि वीडियो में दिखाए गए यौन शोषण के आरोप एक मनगढ़ंत और जानबूझकर बनाई गई कहानी का हिस्सा हैं. वहीं, जांच के दौरान अब तक दर्ज किए गए बयान और एकत्र किए गए साक्ष्य वीडियो में दर्शाई गई किसी भी ऐसी घटना के घटित होने की पुष्टि नहीं करते हैं.

हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और उनसे कई बार, कुछ से कई अवसरों पर, गहन पूछताछ की गई है. उनके बयान और अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य, प्रथम दृष्टया, रिकॉर्डिंग में वीडियो में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के बारे में लगाए गए या निहित आरोपों के संबंध में झूठे और मनगढ़ंत हैं. इन पहलुओं पर आगे की जांच जारी है.

वीडियो की उत्पत्ति और प्रामाणिकता की जांच

वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया मूल मोबाइल फोन सफलतापूर्वक ट्रेस, बरामद और जब्त कर लिया गया है. डिवाइस को रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता, अखंडता और अन्य तकनीकी पहलुओं को स्थापित करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है.

पुलिस की विज्ञप्ति में कहा गया कि अहम बात यह है कि वीडियो कथित तौर पर 2023 में रिकॉर्ड किया गया था, जो कथित तौर पर 2011 की एक घटना से संबंधित है. जिन परिस्थितियों में वीडियो बनाया गया, कथित घटना के लगभग 12 साल बाद इसे दोबारा रिकॉर्ड करने के पीछे का उद्देश्य, इसमें शामिल लोगों की पहचान और भूमिका और उनके संभावित उद्देश्यों की पूरी तरह से जांच की जा रही है.

जांच का एक प्रमुख पहलू यह निर्धारित करना है कि क्या रिकॉर्डिंग को जानबूझकर एक भ्रामक कहानी बनाने और निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए स्टेज किया गया था, मनगढ़ंत बनाया गया था या हेरफेर किया गया था.

प्रसार और डिजिटल ट्रेल की जांच

जांच में वीडियो के बाद के कब्जे, हस्तांतरण और प्रसार की भी जांच की जा रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह उन व्यक्तियों के कब्जे में कैसे आया जिन्होंने अंततः इसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड किया. मूल रिकॉर्डिंग 2023 से लेकर सितंबर-अक्टूबर 2026 में इंटरनेट पर इसके प्रसार तक, कब्जे की पूरी श्रृंखला को फिर से बनाने के प्रयास जारी हैं.

तकनीकी जांच से पता चला है कि वीडियो सितंबर-अक्टूबर 2026 के दौरान यूट्यूब और X सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर अपलोड किया गया था. अपलोडिंग गुमनाम खातों के माध्यम से की गई थी, जिसमें डिजिटल छिपाव के परिष्कृत तरीकों का उपयोग किया गया था. इसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN), मास्क्ड IP एड्रेस, वर्चुअल और स्पूफ्ड फोन नंबर और अन्य गुमनाम तकनीकें शामिल थीं, जिनके डिजिटल निशान कर्नाटक के बाहर के स्थानों से जुड़े थे.

जांच के दौरान पुलिस ने क्या किया खुलासा?

विस्तृत तकनीकी विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के माध्यम से, जांचकर्ताओं ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से जुड़े मोबाइल फोन की पहचान की और उसका पता लगाया. आगे की जांच से दिल्ली में इस्तेमाल किए गए और रीफर्बिश्ड उपकरणों से संबंधित एक मोबाइल फोन की दुकान का पता चला, जहां से फोन खरीदा गया था. डिवाइस की खरीद में शामिल व्यक्तियों की भी पहचान कर ली गई है. मोबाइल फोन की खरीद से जुड़े आरोपियों में से एक को 24 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार किया गया था. आरोपी से गहन पूछताछ की गई है और उसकी पूछताछ से कई महत्वपूर्ण जांच सुराग मिले हैं.

प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि आरोपी एक फ्रीलांस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम कर रहा है और उसके नई दिल्ली में स्थित कुछ अत्यधिक राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के साथ संबंध हो सकते हैं. इन संबंधों की प्रकृति, सीमा और प्रासंगिकता की जांच की जा रही है.

पुलिस की जांच में मिले महत्वपूर्ण सुराग

महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच में ऐसे सुराग मिले हैं जो बताते हैं कि वीडियो का प्रसार राज्य में जिम्मेदारी के पदों पर बैठे व्यक्तियों को बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने, सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने, राजनीतिक विवाद और सार्वजनिक कलह पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास हो सकता है.

दुर्भावनापूर्ण इरादे से वीडियो की योजना बनाने, उसे सुविधाजनक बनाने, अपलोड करने या बढ़ावा देने में कई व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक समन्वित प्रयास की संभावना की भी गहनता से जांच की जा रही है. कुछ व्यक्तियों की पहचान पहले ही आगे की जांच के लिए कर ली गई है और कानून के अनुसार उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं.

जबकि जांचकर्ताओं ने मामले से जुड़े कई व्यक्तियों की भी पहचान कर ली है. हालांकि जांच की अखंडता की रक्षा करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ को रोकने और आगे की जांच कार्यवाही को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने से बचने के लिए इस स्तर पर उनके नामों को गुप्त रखा जा रहा है.

पुलिस ने क्या की अपील?

पुलिस ने एक अपील जारी करते हुए कहा है कि हम जनता, मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे इस मामले पर रिपोर्टिंग या चर्चा करते समय संयम और जिम्मेदारी बरतें और असत्यापित आरोपों को बढ़ावा देने या समय से पहले निष्कर्ष निकालने से बचें, जो जनता को गुमराह कर सकते हैं या चल रही जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

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