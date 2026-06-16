हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु: 22 वर्षीय युवती के साथ सीक्रेट शादी, जहर का समझौता और हत्या.. पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी

बेंगलुरु: 22 वर्षीय युवती के साथ सीक्रेट शादी, जहर का समझौता और हत्या.. पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी

Bengaluru Police: पुलिस मामले में इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या चंद्रशेखर ने बाद में जहर खाकर पूरे घटनाक्रम को सामूहिक आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास जैसा दिखाने की कोशिश की थी.

Reported By : पिंकी राजपुरोहित |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ब्यादाराहल्ली इलाके में 22 वर्षीय युवती भवानी एस. की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी चंदन उर्फ चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में हत्या का संदेह जताया गया है.

दरअसल, भवानी ने बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी और टिगलारापाल्या के एक मोबाइल फोन शोरूम में काम करती थी. वह तुलसी नगर में किराये के मकान में अकेली रहती थी.

पुलिस के अनुसार, भवानी और चंद्रशेखर कई सालों से रिश्ते में थे. जांच में सामने आया है कि दोनों ने करीब एक साल पहले परिवारों को बताए बिना गुप्त रूप से शादी कर ली थी. वहीं, चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली शादी से एक छह वर्षीय बच्चा भी है.

पुलिस की जांच में क्या आया सामने?

शनिवार (13 जून, 2026) की सुबह भवानी के रिश्तेदारों ने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर चंद्रशेखर के साथ एक तस्वीर देखी. बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उनकी कथित शादी की पहली सालगिरह के अवसर पर पोस्ट की गई थी. तस्वीर देखने के बाद परिवार को चिंता हुई. जब भवानी के पिता श्रीनिवास ने उसे कई बार फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने मकान मालिक से संपर्क किया. 

बेंगलुरु: 22 वर्षीय युवती के साथ सीक्रेट शादी, जहर का समझौता और हत्या.. पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी

मकान मालिक और पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोलकर देखा, तो भवानी मृत अवस्था में मिली. वहीं चंद्रशेखर बेहोश पड़ा था. पुलिस के अनुसार, उसने कथित रूप से जहर खाया था. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद वह बच गया. जबकि दूसरी तरफ परिवार ने हाल ही में भवानी की शादी किसी अन्य व्यक्ति से तय करने की तैयारी शुरू की थी और अगले सप्ताह उसकी सगाई होने वाली थी.

पुलिस को शक है कि इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. जांचकर्ताओं के अनुसार, चंद्रशेखर ने पहले भवानी को उसके साथ आत्महत्या करने के लिए राजी किया और दोनों ने जहर खाया, लेकिन जब भवानी उल्टी के कारण बच गई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.

सामूहिक आत्महत्या या सिर्फ आत्महत्या दिखाने की कोशिश?

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चंद्रशेखर ने बाद में जहर खाकर पूरे घटनाक्रम को सामूहिक आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास जैसा दिखाने की कोशिश की थी. सूत्रों के मुताबिक, अपराध का पता चलने से कुछ समय पहले चंद्रशेखर ने कथित तौर पर भवानी के अकाउंट से इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी. इससे यह संदेह और गहरा गया है कि उसने घटना को छिपाने की कोशिश की.

कमरे और शवों से तेज जहरीली गंध आने की बात भी सामने आई है. भवानी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जबकि चंद्रशेखर पुलिस हिरासत में है. ब्यादाराहल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. इन रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि मामला आत्महत्या के समझौते का था या पहले से सोची-समझी हत्या का. 

यह भी पढे़ंः बेंगलुरु से आरोपियों को पकड़ने जयपुर आई थी पुलिस टीम, ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, जानें मामला?

Published at : 16 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Bengaluru Police Karnataka CRIME
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना
‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना
इंडिया
बेंगलुरु: 22 वर्षीय युवती के साथ सीक्रेट शादी, जहर का समझौता और हत्या.. पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी
बेंगलुरु: 22 वर्षीय युवती के साथ सीक्रेट शादी, जहर का समझौता और हत्या.. पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी
इंडिया
जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगने वाली LoC के पास विस्फोट, एक JCO समेत तीन जवान घायल
जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगने वाली LoC के पास विस्फोट, एक JCO समेत तीन जवान घायल
इंडिया
Explained: 3 लाख करोड़ का व्यापार, यूपी के लिए एविएशन हब और 114 राफेल! फ्रांस से भारत के लिए क्या लेकर लौटे PM मोदी?
3 लाख करोड़ का व्यापार, यूपी के लिए एविएशन हब और 114 राफेल! फ्रांस से क्या लेकर लौटे PM मोदी?
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मेरा कोई मतलब ही नहीं
Exclusive: राम मंदिर मामले में टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, खुद पर लगे आरोपों पर दिए जवाब
इंडिया
‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना
‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना
क्रिकेट
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
राजस्थान
'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?
'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?
नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget