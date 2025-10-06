हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Parappana Agrahara Central Jail: एक्टर दर्शन के फोटोशूट के बाद अब गैंगस्टर सीना ने जेल के अंदर मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

Parappana Agrahara Central Jail: एक्टर दर्शन के फोटोशूट के बाद अब गैंगस्टर सीना ने जेल के अंदर मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

Parappana Agrahara Central Jail: इससे पहले रेणुकास्वामी के मर्डर केस में अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो 3 लोगों के साथ सिगरेट पीते दिख रहे थे.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल एक बार फिर विवादों में है. बता दें कि कुछ महीने पहले ही अभिनेता दर्शन के जेल के अंदर फोटोशूट ने बवाल मचाया था और अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कुख्यात रौडी-शीटर श्रीनिवास उर्फ गुब्बच्ची सीना को जेल के अंदर जन्मदिन मनाते हुए देखा जा सकता है.

कुख्यात रौडी-शीटर श्रीनिवास उर्फ गुब्बच्ची सीना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में गुब्बच्ची सीना को केक काटते और अन्य कैदियों के साथ जश्न मनाते देखा जा सकता है. इस घटना ने जेल प्रशासन की लापरवाही और बार-बार हो रहे नियमों के उल्लंघन को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.

रौडी वेंकटेशा की हत्या के आरोप में जेल में बंद है सीना
कुख्यात गुब्बच्ची सीना इस वक्त अपने प्रतिद्वंदी रौडी वेंकटेशा की हत्या के आरोप में जेल में बंद है. इस साल की शुरुआत में पुलिस ने उसे भागने की कोशिश के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था. ये वीडियो वायरल होने के बाद एडीजीपी (जेल) ने उच्च सुरक्षा वाली इस जेल में मोबाइल फोन और ऐसी गतिविधियों की अनुमति कैसे मिली, इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं.

जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की फोटो भी हुई थी वायरल
इससे पहले रेणुकास्वामी के मर्डर केस में अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो 3 लोगों के साथ चाय-सिगरेट पीते दिख रहे थे. इस पर विवाद बढ़ने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने एक्टर को तुरंत दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद DGP ने जेल विजिट कर परप्पना अग्रहारा जेल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया था. इनमें जेलर शरण बसवा, प्रभु एस खंडेलवाल, असिस्टेंट जेलर एल एस थिप्पेस्वामी और श्रीकांत तलवार, हेड वॉर्डन वेंकप्पा कोडती और संपत कुमार कडपट्टी व वार्डन बसप्पा केली शामिल थे.

Published at : 06 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Bengaluru Birthday Parappana Agrahara Central Jail Srinivas Alias Gubbacchi Seena
