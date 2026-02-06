बेंगलुरु के नार्थ ईस्ट डिवीजन में एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक चोर ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि जब वो चोरी करने गया तो लोगों ने उसे पीट दिया. संपीगहल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (धारा 118 (1) के तहत) मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता अजगर खान आरटी नगर में अपने परिवार के साथ रहता है और ऑटो-रिक्शा चलाता है. शिकायतकर्ता ने धूम्रपान और शराब पीने की आदत होने की बात स्वीकार की, उसने पुलिस को बताया कि यह सिर्फ ऑटो की कमाई से उसका शराब और सिगरेट का खर्चा नहीं निकल पाता है. इसीलिए वो रजाक और श्याम नाम के लोगों के साथ कबाड़ की चोरी करता है ताकि उसे बेचकर शराब खरीद सके.

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक 31 जनवरी, 2026 को रात लगभग 9:30 बजे, शिकायतकर्ता, रज़ाक और श्याम ऑटो-रिक्शा से चोक्कनहल्ली मेन रोड पर प्रोविडेंट अपार्टमेंट के सामने एक घर के पास गए. जब शिकायतकर्ता बिजली का सामान चुराने के लिए कंपाउंड की दीवार फांद रहा था, तो एक आदमी और एक औरत घर से बाहर आए और उसे रोका. शिकायतकर्ता ने उन दोनों पर हमला किया बाकी दोनों आरोपियों रज़ाक और श्याम को भी बुला लिया। उन तीनों ने मिलकर घर वालों पर हमला किया.

हाथापाई के दौरान, रजाक ने उस आदमी के सिर पर बीयर की बोतल से मारा. टूटी हुई बोतल के कांच के टुकड़ों से औरत के गाल पर भी चोट लगी. जब औरत चिल्लाई तो पड़ोसी इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद रज़ाक और श्याम ऑटो-रिक्शा में बैठकर भाग गए. मौके पर आए लोगों में से एक ने अज़गर के सिर पर लकड़ी के टुकड़े से मारा, जिससे उसका सिर फट गया.

इसके बाद शिकायतकर्ता को अस्पताल में मेडिकल इलाज मिला, चोर अज़गर खान ने उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है जिसने चोरी की कोशिश करते समय उस पर हमला किया था. पुलिस जांच कर रही है.