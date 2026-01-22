बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक विदेशी महिला ने एयरपोर्ट स्टाफ के एक कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 19 जनवरी 2026 की बताई जा रही है.

पीड़िता दक्षिण कोरिया की नागरिक है. शिकायत के अनुसार, वह इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए टर्मिनल के भीतर आगे बढ़ रही थी. इसी दौरान एक पुरुष कर्मचारी उसके पास आया और टिकट की जांच करने लगा. आरोपी ने महिला से कहा कि उसके चेक-इन बैगेज में बीप की आवाज आई है, जिससे सुरक्षा संबंधी समस्या हो सकती है.

अलग जांच के बहाने सुनसान जगह ले गया

महिला के अनुसार, कर्मचारी ने कहा कि अगर वह सामान्य स्क्रीनिंग काउंटर पर लौटेगी तो समय ज्यादा लगेगा और उसकी फ्लाइट छूट सकती है. इसी बहाने आरोपी उसे अलग से जांच कराने के लिए टर्मिनल के एक हिस्से में ले गया, जहां पुरुषों का वॉशरूम था. शिकायत में कहा गया है कि यह स्थान अपेक्षाकृत सुनसान था.

बिना सहमति शारीरिक स्पर्श का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वहां आरोपी ने उसकी अनुमति के बिना उसकी पीठ को छुआ और बार-बार छाती छूने लगा. इसके बाद उसने महिला को घूमने के लिए कहा और पीछे से टच किया. जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गले लगा लिया, थैंक यू कहा और वहां से चला गया. इस घटना से महिला मानसिक रूप से बेहद आहत हो गई.

तुरंत सुरक्षा कर्मियों को दी सूचना

घटना के तुरंत बाद महिला ने एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को पूरी बात बताई. सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.

आरोपी की पहचान और पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी की पहचान अपान अहमद के रूप में की है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने पहले भी किसी यात्री के साथ ऐसा व्यवहार किया है या नहीं और सुरक्षा प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कैसे किया गया.

