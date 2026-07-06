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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISRO हेडक्वार्टर को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप, जांच के बाद क्या बोली पुलिस?

ISRO हेडक्वार्टर को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप, जांच के बाद क्या बोली पुलिस?

पहले भी मुख्यालय को इस तरह की धमकी मिली थी जो बाद में अफवाह साबित हुई. पुलिस ने बताया कि धमकी मिलते ही पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड इसरो के हेड ऑफिस में पहुंचे.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 06 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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बेंगलुरु स्थित इसरो हेडक्वार्टर को सोमवार (6 जुलाई) को एकबार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस ने बताया कि आईएसआरओ मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा गया. ऐसे ही एक धमकी भरा ईमेल कुछ दिन पहले भी भेजा जा चुका है. धमकी मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया. हालांकि, तलाशी के दौरान हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे यह मैसेज फर्जी साबित हुआ.

कुछ दिन पहले भी मुख्यालय को इस तरह की धमकी मिली थी जो बाद में अफवाह साबित हुई. पुलिस ने बताया कि धमकी मिलते ही पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) न्यू बीईएल रोड स्थित  इसरो के हेड ऑफिस में पहुंचे.

ISRO की ऑफिशियल मेल पर भेजी धमकी

पुलिस के धमकी एक ईमेल आईडी से इसरो के आधिकारिक ईमेल पतों पर भेजी गई थी, जिसमें मुख्यालय में बम विस्फोट करने का दावा किया गया था. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया और इमारत की गहन तलाशी ली गई. जांच के दौरान उसके पास से कोई विस्फोटक सामग्री या अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है.

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जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि जिस ईमेल से धमकी भेजी गई थी, संजय नगर थाना पुलिस उसके सोर्स की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या इसका दो जुलाई को भेजे गए फर्जी ईमेल से कोई संबंध है. पिछले सप्ताह भेजे गए फर्जी धमकी वाले ईमेल के संबंध में, इसरो मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भेजने के आरोप में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. जांच में पता चला कि उसे मानसिक बीमारी का इतिहास था.

इससे पहले NIA ने इसरो, डीआरडीओ, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मामले में दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को खोज निकाला था. पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध की पहचान निशांत त्यागी के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है.

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Input By : PTI

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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