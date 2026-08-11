होटल-रेस्टोरेंट के बाद सरकारी कैंटीन की बारी! स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है. 5-स्टार होटलों और प्रीमियम रेस्टोरेंट के बाद अब सरकारी इंदिरा कैंटीन भी खाद्य सुरक्षा जांच के दायरे में आ गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थित इंदिरा कैंटीन और खाना तैयार करने वाली रसोइयों का निरीक्षण किया. इस दौरान साफ-सफाई, हाइजीन, खाद्य गुणवत्ता, भंडारण और फूड सेफ्टी मानकों के पालन की जांच की गई.

इंदिरा कैंटीन और सेंट्रलाइज्ड किचन का निरीक्षण

स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बोम्मनहल्ली के गोत्तीगेरे, लिंगराजपुरम, केंगेरी और बोम्मासंद्रा इलाके में स्थित इंदिरा कैंटीन और उनसे जुड़ी रसोइयों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने कैंटीन में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, कच्चे खाद्य पदार्थों के भंडारण, रसोई की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन का जायजा लिया.

लिंगराजपुरम स्थित सेंट्रलाइज्ड इंदिरा कैंटीन किचन में भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी की टीम पहुंची. यहां बड़ी मात्रा में लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है. अधिकारियों ने यह जांच की कि रसोई में निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं.

खाद्य पदार्थों के सैंपल और स्टोरेज की भी जांच

जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाने के साथ-साथ किचन की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के भंडारण और फूड सेफ्टी नियमों के अनुपालन की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का फोकस इस बात पर है कि आम लोगों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हो रही.

इससे पहले लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज कंपनियों पर हुई थी कार्रवाई

इससे पहले 9 अगस्त को कर्नाटक के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) विभाग ने बड़ी फूड लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज कंपनियों में भी जांच की थी. इस दौरान कथित तौर पर एक्सपायर हो चुका मांस, दूध, सॉस और फंगस लगी सब्जियां मिलने की बात सामने आई थी. सरकार अब ऐसे संस्थानों की पहचान के लिए बड़े स्तर पर जांच कर रही है, जहां एक्सपायर या खराब हो चुके खाद्य पदार्थों को रखने अथवा परोसने की आशंका है.

करीब 70 किलो सॉस जब्त

कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के बयान के अनुसार, कोल्डमैन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और राधाकृष्ण फूडलैंड लिमिटेड में जांच के दौरान करीब 70 किलो सोया सॉस और अलग-अलग तरह के सॉस पाए गए, जिनकी एक्सपायरी डेट निकलने के करीब थी. विभाग के अनुसार, इन खाद्य पदार्थों को जब्त कर लिया गया.

जांच के दौरान मांस के 5 सैंपल और अन्य खाद्य पदार्थों के 13 सैंपल भी लिए गए. इसके अलावा करीब 10 लीटर पेय पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले ड्रिंक भी शामिल थे. सभी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है, जब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और एक्सपायर्ड सामग्री के इस्तेमाल को लेकर लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है. इंदिरा कैंटीन में भी जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़ी संख्या में लोगों को परोसे जाने वाले भोजन में खाद्य सुरक्षा मानकों से किसी तरह का समझौता न हो.