Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार (31 मार्च, 2026) को एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. जहां बेंगलुरु के कोथनूर इलाके में रहने वाले शख्स ने अपने फ्लैट के एक कमरे में फंदा से लटककर आत्महत्या कर ली, वहीं पति का शव देखने के बाद पत्नी ने बिल्डिंग के 17वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. इस घटना में कुछ ही मिनटों के अंतराल में एक दंपनी ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. इस घटना ने पुलिस से लेकर स्थानीय लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है.

घटना के बारे में बेंगलुरु पुलिस ने क्या कहा?

दरअसल, तेलंगाना के सिद्दिपेट के रहने वाले 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर भानू चंदेर रेड्डी कुंटा टेक कंपनी IBM में काम करने वाली 31 वर्षीय पत्नी शाजिया के साथ राजधानी बेंगलुरु के कोथनूर इलाके में रहते थे.

बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि सोमवार (30 मार्च, 2026) को साफ्टवेयर इंजीनियर भानू चंदेर ने अपने फ्लैट के एक बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसके बाद, बार-बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद पत्नी शाजिद को किसी अनहोनी को लेकर शक हुआ. घबराकर उसने अपने अपार्टमेंट के गार्ड और पड़ोसियों को इस बात की जानकारी दी. इसके बाद लोगों ने मिलकर जब कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए, भानु कमरे में फंदे से लटका था और उसकी मौत हो चुकी थी.

पति के शव को देखकर पत्नी ने खो दिया था होश

पुलिस ने आगे कहा कि पति को फंदे से लटके शव को देखकर 31 वर्षीय शाजिया ने अपने होश खो दिए, वो कमरे से बाहर भागी और उसी बिल्डिंग की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी और मौके पर मौजूद किसी के कुछ करने से पहले शाजिया ने दम तोड़ दिया.

परिजनों ने दर्ज कराए दो अलग-अलग मामले

इस घटना की सूचना मिलने के बाद तेलंगाना में दंपती के रहने वाले परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अननैचुरल डेथ के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पुलिस स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, रिश्तों से जुड़ी समस्याओं और भावनात्मक परेशानी समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दंपती की मौत के असली कारण का पता चलेगा.

यह भी पढ़ेंः सहयोगियों का छूटा साथ, घर में विरोध और कमजोर समझने की भूल… ईरान वॉर में कूदे ट्रंप से हुई ये 4 बड़ी चूक

