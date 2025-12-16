बेंगलुरु में पति ने बेटी की कस्टडी के लिए एक्ट्रेस पत्नी को किया किडनैप, अलग रह रहा था कपल

बेंगलुरु में एक टीवी और फिल्म अभिनेत्री के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 28 वर्षीय अभिनेत्री चैत्रा आर के अपहरण के आरोप में उनके अलग रह रहे पति हर्षवर्धन को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

एफआईआर के मुताबिक, यह घटना 7 दिसंबर को मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन के पास हुई. आरोपी हर्षवर्धन, जो हासन जिले के होसाकोप्पलु का निवासी है, वर्धन एंटरप्राइजेज का मालिक और एक फिल्म निर्माता बताया गया है. इस मामले में उसके सहयोगी कौशिक को भी नामजद किया गया है.



चैत्रा की बहन लीला आर (23), जो चित्रदुर्गा जिले के होसदुर्गा की रहने वाली हैं, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, चैत्रा और हर्षवर्धन ने 2023 में प्रेम विवाह किया था और दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी. दंपती की एक साल की बेटी मोनिशा है. हालांकि, पिछले 7–8 महीनों से वैवाहिक विवाद के चलते दोनों अलग रह रहे थे. हर्षवर्धन हासन में रह रहा था, जबकि चैत्रा अपनी बेटी के साथ बेंगलुरु के मगदी रोड स्थित एक किराए के मकान में रह रही थीं और टीवी सीरियल्स में काम कर अपना जीवनयापन कर रही थीं.



शिकायत में कहा गया है कि 7 दिसंबर की सुबह चैत्रा ने परिवार को बताया था कि वह शूटिंग के लिए मैसूर जा रही हैं. पुलिस का कहना है कि यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था. आरोप है कि हर्षवर्धन ने अपने सहयोगी कौशिक को 20,000 रुपये एडवांस देकर सुबह करीब 8 बजे चैत्रा को मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन बुलाया. वहां से कथित तौर पर चैत्रा को जबरन एक कार में बैठाकर NICE रोड और बिदादी मार्ग से ले जाया गया.



सुबह करीब 10:30 बजे, चैत्रा ने किसी तरह अपने दोस्त गिरीश को अपहरण की जानकारी दी, जिसने तुरंत परिवार को सूचना दी. शाम को हर्षवर्धन ने कथित तौर पर चैत्रा की मां सिद्धम्मा को फोन कर अपहरण की बात स्वीकार की और धमकी दी कि यदि बच्ची को उसके बताए गए स्थान पर नहीं लाया गया, तो चैत्रा को रिहा नहीं किया जाएगा. बाद में उसने एक अन्य रिश्तेदार को फोन कर बच्ची को अरसिकेरे लाने को कहा और बदले में चैत्रा को सुरक्षित छोड़ने का आश्वासन दिया. इस दौरान चैत्रा का मोबाइल फोन बंद रहा, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई. टुमकुर और बेंगलुरु में मौजूद परिवार के सदस्य एकत्र होकर पुलिस के पास पहुंचे.

