Bengaluru: रिटायर्ड ISRO कर्मचारी ने बताई पत्नी की हत्या की वजह, तौलियां से दबा दिया था गला

Bengaluru Murder News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड ISRO कर्मचारी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस जांच में पता चला है कि रिटायर्ड ISRO कर्मचारी ने यह काम इस डर से किया कि उसकी मौत के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा. इसके बाद उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा, लेकिन डर के कारण उसने अपना मन बदल लिया. शुरुआती जांच का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित था.

76 साल के आरोपी का नाम नागेश्वर राव है और वह ISRO में टीम लीडर के तौर पर काम कर रहा था. पुलिस ने बताया कि वह अभी कुछ मानसिक समस्याओं का इलाज करा रहा था. यह घटना बुधवार सुबह व्हाइटफील्ड इलाके के बोम्मनहल्ली में सीनियर सिटिज़न्स के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ‘द वर्चुओसो’ में हुई.

हत्या के बाद 20 मिनट तक बॉडी के पास बैठा रहा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 10.15 बजे, जब 63 साल की संध्या श्री किचन में खाना बना रही थीं तो राव ने तौलिए से उनका गला घोंट दिया. उनके बेहोश होने के बाद राव लगभग 20 मिनट तक बॉडी के पास बैठे रहे. उसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी को फोन किया और कहा, “मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है.” शुरू में पड़ोसी को लगा कि यह मज़ाक है, लेकिन जब राव बार-बार यही बात दोहराते रहे तो पड़ोसी तुरंत घर आ गए.

संध्या को फर्श पर बेसुध पड़ा देखकर अपार्टमेंट के डॉक्टरों को बुलाया गया. चूंकि वहां सीनियर सिटिजन रहते हैं, इसलिए एंबुलेंस और डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचित किया.

मेरी मौत के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा?

पुलिस मौके पर पहुंची तो राव सोफे पर बैठे थे. उसने जुर्म कबूल करते हुए कहा, “मैं तीन-चार साल से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा. मेरे मरने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा?” आंध्र प्रदेश के रहने वाले इस कपल ने तीन साल पहले यह फ्लैट खरीदा था. उनकी इकलौती बेटी US में सेटल है.

इस घटना से पुलिस और सीनियर सिटिज़न ऑर्गनाइज़ेशन में हलचल मच गई है. बेंगलुरु में सीनियर सिटिज़न के लिए कलेक्टिव रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस घटना को चिंताजनक माना जा रहा है. आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.