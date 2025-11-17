हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया6 महीने कैमरे के सामने रखा बंधक! 187 बैंकों में पैसे करवाए ट्रांसफर, रुपयों का आंकड़ा जान पैर के नीचे से खिसक जाएगी जमीन

6 महीने कैमरे के सामने रखा बंधक! 187 बैंकों में पैसे करवाए ट्रांसफर, रुपयों का आंकड़ा जान पैर के नीचे से खिसक जाएगी जमीन

बेंगलुरु में 57 वर्षीय महिला से नकली CBI अधिकारियों ने 32 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. इस दौरान वीडियो निगरानी की गई और 187 बैंक ट्रांसफर किए गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और तकनीक का दुरुपयोग अपराधियों को पहले से अधिक सक्षम बना रहा है. इसी माहौल में एक 57 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मामला सामने आया, जिसे अपराधियों ने महीनों तक मनोवैज्ञानिक दबाव, झूठे आरोप और वीडियो निगरानी में रखकर एक लंबे डिजिटल स्कैम में फंसा दिया. यह धोखा सितंबर 2024 में शुरू हुआ और छह महीने तक चला, जिसमें अपराधियों ने खुद को DHL अधिकारी, मुंबई पुलिस और बाद में CBI अधिकारी बताकर पीड़िता को भ्रमित किया.

घटना तब आगे बढ़ी जब पीड़िता को बताया गया कि उसके नाम पर भेजा गया एक पार्सल अंधेरी, मुंबई में पकड़ा गया है. कॉल करने वाले ने दावा किया कि पार्सल में कई पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और प्रतिबंधित ड्रग मिला है. महिला के इनकार करने पर उसे डराया गया कि उसकी पहचान इस मामले में जुड़ चुकी है और मामला साइबर अपराध के तहत दर्ज है. जैसे ही कॉल तथाकथित CBI अधिकारी को ट्रांसफर हुई, कहानी और गंभीर होती चली गई.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम नकली CBI अधिकारी की रणनीति

फर्जी CBI अधिकारी ने शुरुआत से ही पीड़िता को यह विश्वास दिलाया कि उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं और सहयोग नहीं करने पर तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है. उसे यह भी बताया गया कि उसके घर पर नज़र रखी जा रही है और किसी को सूचना देने से परिवार को नुकसान हो सकता है. भय का यह वातावरण धीरे-धीरे उसके निर्णयों पर पूरी तरह हावी हो गया.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम स्काइप वीडियो निगरानी

इसके बाद पीड़िता को दो नई स्काइप आईडी बनाकर लगातार वीडियो कॉल पर रहने के निर्देश दिए गए. अलग-अलग नामों से बोलने वाले अपराधी उसे 24 घंटे देखते रहे, उससे कहते रहे कि वह किससे बात कर सकती है और कहां जा सकती है. यह निगरानी धीरे-धीरे एक डिजिटल कैद में बदल गई.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में पैसे की मांग कैसे बढ़ी

अक्टूबर 2024 से बातचीत वित्तीय जानकारी तक पहुंच गई. पीड़िता को समझाया गया कि उसकी जांच चल रही है और उसे अपनी राशि “सत्यापन” के लिए भेजनी होगी. धीरे-धीरे उसने अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू की और बैंकों के बीच कई लेन-देन किए. कुछ ही हफ्तों में प्रोसेसिंग, टैक्स और जमानत शुल्क के नाम पर 187 ट्रांजैक्शन से कुल 31.83 करोड़ रुपये भेज दिए गए. यह भारत में किसी व्यक्ति की तरफ से झेली गई सबसे बड़ी साइबर ठगी में से एक माना जा रहा है.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम से मानसिक पर असर

लगातार वीडियो निगरानी, किसी से बात न कर पाने का तनाव और गिरफ्तारी की आशंका ने पीड़िता को मानसिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया. उसकी दिनचर्या अपराधियों के आदेशों तक सीमित हो गई थी, जिससे उसका आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन टूट गया. घटना के बाद उसे चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता पड़ी.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भरोसा कैसे बनाया

अपराधियों ने समय-समय पर नकली दस्तावेज, स्कैन कॉपी और फर्जी क्लियरेंस लेटर भेजकर उसे यकीन दिलाया कि उसकी जांच पूरी होने पर फरवरी 2025 में पैसा वापस कर दिया जाएगा. बाद में यह तारीख मार्च तक बढ़ाई गई और अंत में अपराधी पूरी तरह गायब हो गए. इस छल ने पीड़िता की भावनाओं, परिवार और वित्तीय सुरक्षा, तीनों को गहरा आघात पहुंचाया.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम FIR 
पीड़िता ने जून 2025 में शिकायत दर्ज कराई. अब बेंगलुरु पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसे अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा गंभीर साइबर रैकेट मान रही है. जांच एजेंसियां उन डिजिटल सबूतों, कॉल रूट्स और स्काइप आईडी की निगरानी कर रही हैं जिनके सहारे अपराधियों ने इतना बड़ा अपराध अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें: Indian Defence: भारत की 5 सबसे खतरनाक पोस्टिंग, जहां दुश्मन ही नहीं जीने के लिए करनी पड़ती है हर रोज जंग

Published at : 17 Nov 2025 10:50 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Cybercrime Fraud Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
ट्रेंडिंग
Video: 5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल
5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget