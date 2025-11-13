बेंगलुरु में एक कार चालक को अपनी कार से जानबूझकर एक दो पहिया वाहन को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना 26 अक्टूबर 2025 की रात की है. सदाशिवनगर ट्रैफिक पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू बीईएल रोड स्थित रामैया सिग्नल बस स्टॉप के पास, शिकायतकर्ता अपने पति और बेटे के साथ दोपहिया वाहन पर सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन जंक्शन की ओर जा रही थी. इसी दौरान, पीछे से एक अज्ञात लाल टाटा कर्व कार तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए आई और दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी.

टक्कर के कारण शिकायतकर्ता और उसके पति सड़क पर गिर पड़े और दोनों घायल हो गए. राहगीरों ने तुरंत उन्हें एम.एस. रमैया अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता के पति की हालत बिगड़ने पर उन्हें सेंट जॉन्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहांं वे अभी भी इलाजरत हैं.

हिट एंड रन का मामला दर्ज

घटना के बाद 28 अक्टूबर 2025 को सदाशिवनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में हिट एंड रन का मामला दर्ज किया गया. बाद में सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर, पुलिस ने 6 नवंबर को मामला हत्या के प्रयास में बदलकर सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया. 7 नवंबर 2025 को पुलिस ने टिंडलू के पास बालाजी लेआउट क्षेत्र से हादसे में शामिल कार चालक को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा मैंने टक्कर मारी, मुझसे गलती हो गई. मुझे गाड़ी रोककर उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. 8 नवंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी की टाटा कर्व कार को जब्त कर लिया और आरोपी को अदालत में पेश किया गया,जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.