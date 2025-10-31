बेंगलुरु: 7 ट्रांसजेंडर महिलाओं पर सामूहिक उत्पीड़न और सिर मुंडवाने का आरोप

बेंगलुरु पुलिस ने सात ट्रांसजेंडर महिलाओं के खिलाफ अपने ही समुदाय की एक सदस्य से मारपीट, जबरन बंदी बनाने और सिर मुंडवाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. यह मामला तब सामने आया, जब 24 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे विराट नगर स्थित एक घर में जबरन कैद कर पीटा गया और उसका सिर मुंडवा दिया गया.

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता का मुंडा हुआ सिर और उस पर हो रहे हमले के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. FIR के अनुसार, पीड़िता पिछले पांच महीने से चैतरा नामक ट्रांसजेंडर महिला के घर में रह रही थी और भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी. उसने बताया कि 29 अक्टूबर को वह केआर पुरम काम के लिए गई थी और रात में एक अन्य ट्रांसजेंडर के घर रुक गई.

हेयर रिमूवल क्रीम से मुंडा सिर

अगले दिन 30 अक्टूबर दोपहर करीब 3 बजे, प्रकृति, नीलांबरी, मौना और नगमा नाम की चार ट्रांसजेंडर महिलाएं दो ऑटो में वहां पहुंचीं और उसे जबरन विराट नगर वापस ले गईं. वहां ले जाकर उन्होंने पूछा कि वह किसी और के घर क्यों रुकी और कहा कि उसे हमेशा उनके साथ ही रहना होगा.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रकृति और श्रीश ने उसका सिर हेयर रिमूवल क्रीम से मुंडवाया, जबकि मौना, प्रकृति, श्रीश, नीलांबरी, ब्यूटी और चैतरा ने उसे डंडों, बेल्ट और रस्सियों से लगातार मारा. यह हमला दोपहर से लेकर रात 3 बजे तक चलता रहा. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे उस रात भोजन नहीं दिया गया और आगे हिंसा करने की धमकी दी गई.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने सातों आरोपियों प्रकृति (A1), नीलांबरी (A2), मौना (A3), नगमा (A4), श्रीश (A5), ब्यूटी (A6) और चैतरा (A7) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 118(1), 115(2), 137(2), 133, 142, 351(2), और 190, तथा ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 की धारा 18(ड) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

