हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में BJP को झटका, टॉलीवुड एक्ट्रेस पर्णो मित्रा ने थामा TMC का दामन; ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा?

Parno Mittra: बंगाली फिल्म अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन अब TMC में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए टीएमसी में आईं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Dec 2025 11:37 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका लगा है. बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री और पूर्व भाजपा नेता पर्णो मित्रा शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गई हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी जर्नी हमेशा हम जैसी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है.

ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्टी प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने पर्णो मित्रा को राजधानी कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय में TMC में शामिल कराया. टीएमसी में शामिल होने के बाद नेता और अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने कहा कि मुझे ममता बनर्जी के काम करने का तरीका पसंद है. यही वजह है कि लोगों के हित के लिए मैं भी आज उनके साथ जुड़ी हूं.

ममता बनर्जी महिलाओं के लिए कर रही अच्छा काम- मित्रा

चुनाव से पहले टीएमसी जॉइन करने पर उन्होंने कहा कि इसका कारण हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं. वे बंगाल के लोगों, खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं. वे साथ काम करने के लिए सबसे अच्छी इंसान हैं.

उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का जिक्र करते हुए कहा, “जब मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी, तो मैं सिर्फ जनता के हित के लिए काम करूंगी. शायद मुझे जितनी आकांक्षा थी, उतना कार्य करने का मौका नहीं मिला. चूंकि मैं अब टीएमसी के साथ हूं तो अपने लोगों के लिए काम करने में काफी खुशी होगी.” उन्होंने कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस में अपनी गलतियों को सुधारने को लिए शामिल हुईं हैं. मित्रा ने कहा कि यह मेरा खास दिन है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूं.

भाजपा में कोई काम नहीं कर सकता- भट्टाचार्य

वहीं, ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि पर्णो मित्रा ने खुद कहा कि उस समय उन्हें लगा था कि वे भाजपा में शामिल होकर काम कर पाएंगी, लेकिन सच यह है कि भाजपा में कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए वे हमारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं.

2019 में भाजपा के साथ जुड़ी थीं पर्णो मित्रा

उल्लेखनीय है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री पर्णो मित्रा साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ जुड़ीं थीं. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्णो मित्रा को बारानगर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया था. 2021 के तत्कालीन विधानसभा चुनाव में पर्णो मित्रा को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार तापस रॉय के सामने हार का सामना करना पड़ा था.

(रिपोर्ट- आईएएनएस की इनपुट के साथ)

Published at : 26 Dec 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
Indira Gandhi TMC Parno Mittra WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
Embed widget