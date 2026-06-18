पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया. आरोप है कि जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए समर्थकों की भीड़ ने फाल्टा पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि पूरे घटनाक्रम की कथित मास्टरमाइंड खुद जहांगीर खान की पत्नी थीं.

STORY | 8 arrested for bid to storm Falta police station, free TMC's Jahangir Khan: Police



Eight people have been arrested for allegedly attempting to storm the Falta police station in West Bengal's South 24 Parganas district and free jailed TMC leader Jahangir Khan, with police… pic.twitter.com/DK8Oo3VJpJ — Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2026

पुलिस के अनुसार, जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए. मंगलवार को न्यायिक हिरासत में बंद जहांगीर खान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग फाल्टा के शतोल कोलसा इलाके में जुटे. "बंगाल के पुष्पा" के नाम से मशहूर टीएमसी नेता जहांगीर खान की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो देखते ही देखते उग्र रूप ले बैठा.आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने फाल्टा पुलिस स्टेशन को घेर लिया और गिरफ्तार नेता को जबरन छुड़ाने की कोशिश की.

हालात बिगड़ते देख पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला. अधिकारियों के मुताबिक, त्वरित कार्रवाई करते हुए भीड़ को कुछ ही समय में तितर-बितर कर दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया था.

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पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया गया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, "फाल्टा पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर जेल में बंद टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा."

STORY | Those who tried to storm Falta police station, free TMC's Jahangir Khan not be spared: Bengal CM



West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on Wednesday said stringent action would be taken against those involved in the alleged attempt to storm the Falta Police Station… pic.twitter.com/jOlysFtPMc — Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2026

इस पूरे विवाद की जड़ कई साल पुराने एक चर्चित मामले से जुड़ी बताई जा रही है. जहांगीर खान का नाम वर्ष 2020 में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर डायमंड हार्बर जाते समय हुए कथित हमले के मामले में सामने आया था. सरकार बदलने के बाद पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोली गईं और जांच तेज हुई. इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है. उस समय एफआईआर तो दर्ज हुई थी, लेकिन जांच को लेकर सवाल उठे थे और आरोपियों को राहत मिल गई थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें सूचना मिली थी कि भीड़ का एक वर्ग प्रदर्शन के दौरान पुलिस स्टेशन पर हमला करने और आरोपी को छुड़ाने की योजना बना रहा है. इसलिए पहले से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. पुलिस और केंद्रीय बलों की समय पर कार्रवाई के कारण ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया गया."

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