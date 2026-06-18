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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Violence: जहांगीर खान को छुड़ाने गए दंगाईयों पर पुलिस की मार, 8 गिरफ्तार, CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

Bengal Violence: जहांगीर खान को छुड़ाने गए दंगाईयों पर पुलिस की मार, 8 गिरफ्तार, CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

पुलिस के अनुसार, जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए. मंगलवार को न्यायिक हिरासत में बंद जहांगीर खान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग फाल्टा के शतोल कोलसा इलाके में जुटे.

Reported By : मयंक प्रताप सिंह |  Edited By: राजेश कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया. आरोप है कि जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए समर्थकों की भीड़ ने फाल्टा पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि पूरे घटनाक्रम की कथित मास्टरमाइंड खुद जहांगीर खान की पत्नी थीं.

पुलिस के अनुसार, जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए. मंगलवार को न्यायिक हिरासत में बंद जहांगीर खान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग फाल्टा के शतोल कोलसा इलाके में जुटे. "बंगाल के पुष्पा" के नाम से मशहूर टीएमसी नेता जहांगीर खान की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो देखते ही देखते उग्र रूप ले बैठा.आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने फाल्टा पुलिस स्टेशन को घेर लिया और गिरफ्तार नेता को जबरन छुड़ाने की कोशिश की.

हालात बिगड़ते देख पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला. अधिकारियों के मुताबिक, त्वरित कार्रवाई करते हुए भीड़ को कुछ ही समय में तितर-बितर कर दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया था.

ये भी पढ़ें: बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक के पांच बैंक खाते फ्रीज

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया गया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, "फाल्टा पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर जेल में बंद टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा."

इस पूरे विवाद की जड़ कई साल पुराने एक चर्चित मामले से जुड़ी बताई जा रही है. जहांगीर खान का नाम वर्ष 2020 में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर डायमंड हार्बर जाते समय हुए कथित हमले के मामले में सामने आया था. सरकार बदलने के बाद पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोली गईं और जांच तेज हुई. इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है. उस समय एफआईआर तो दर्ज हुई थी, लेकिन जांच को लेकर सवाल उठे थे और आरोपियों को राहत मिल गई थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें सूचना मिली थी कि भीड़ का एक वर्ग प्रदर्शन के दौरान पुलिस स्टेशन पर हमला करने और आरोपी को छुड़ाने की योजना बना रहा है. इसलिए पहले से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. पुलिस और केंद्रीय बलों की समय पर कार्रवाई के कारण ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया गया."

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 18 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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West Bengal Politics TMC Protest Jahangir Khan Arrest Falta Police Station
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