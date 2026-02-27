'बंगाल SIR में लगे जजों को चुनाव आयोग क्यों दे रहा ट्रेनिंग', TMC की याचिका पर बोला SC- तो और कौन देगा?

पश्चिम बंगाल एसआईआप में लगे न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग की तरफ से ट्रेनिंग दिए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग जजों को बता रहा है कि वह कौन से दस्तावेज स्वीकार करें, कौन से नहीं.

कपिल सिब्बल की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'चुनाव आयोग उन्हें प्रशिक्षण नहीं देगा तो कौन देगा? जो दस्तावेज एसआईआर नोटिफिकेशन और हमारे आदेश में मान्य किए गए हैं, न्यायिक अधिकारी उन्हीं को स्वीकार करेंगे. आप व्यर्थ की आशंका मत जताइए.'