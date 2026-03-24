पश्चिम बंगाल में SIR में हो रही समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है. कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट समीक्षा का यह काम दूसरे राज्यों में बिना किसी खास विवाद के हो गया. सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकीलों ने बड़ी संख्या में दावों का निपटारा बाकी होने की दलील दी और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तारीख बढ़ाने की मांग की. कोर्ट ने कहा कि वह इस पर बाद में विचार करेगा. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बोलते हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल है. वहीं दूसरे चरण के लिए अंतिम तारीख 9 अप्रैल है. नियम के मुताबिक नामांकन की अंतिम तारीख के बाद मतदाता सूची में बदलाव संभव नहीं होता. उन्होंने कहा कि अभी भी लाखों लोगों के दावों का निपटारा लंबित है, इसलिए मतदान से 1 सप्ताह पहले तक सूची को दुरुस्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

दीवान ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के दावे लंबित हैं, उन्हें भी मतदान का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल थे. इस पर बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने सुझाव दिया कि जिन सीटों पर 6 अप्रैल को नामांकन की समय सीमा समाप्त हो रही है, वहां से जुड़े दावों का पहले निपटारा किया जाना चाहिए.

2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, 'दूसरे राज्यों में SIR की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई है. पश्चिम बंगाल में ही अधिक समस्याएं सामने आ रही हैं, जबकि कई राज्यों में बंगाल की तुलना में अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं.' तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने इसके लिए चुनाव आयोग की सख्ती को जिम्मेदार बताया.

चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील डी एस नायडू ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में कई व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने उन कठिनाइयों का ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी है. नायडू ने अनुरोध किया कि अगली सुनवाई से पहले जज इस रिपोर्ट को देखें.

ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े दावों और आपत्तियों की सुनवाई न्यायिक अधिकारी (निचली अदालत के जज) कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस काम में हो रही प्रगति का ब्यौरा भी ले रहा है. मंगलवार, 24 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार हो रहे विवाद को देखते हुए उसने न्यायिक अधिकारियों को SIR का जिम्मा सौंपा. यह अधिकारी बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं.

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